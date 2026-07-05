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O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 08:30
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Sursa foto: Profimedia
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Calista Flockhart a fost una dintre cele mai mari vedete de televiziune ale sfârșitului anilor ’90. A decis să renunțe la Hollywood pentru o viață liniștită, de familie, și acum se bucură de viață alături de Harrison Ford. Vezi cum arată actrița la 61 de ani!

O ții minte pe Calista Flockhart din „Ally McBeal”?

Actrița a devenit celebră la nivel internațional datorită rolului principal din serialul „Ally McBeal”. Între 1997 și 2002, Calista a interpretat-o pe strălucita avocată care lucra pentru o prestigioasă firmă din Boston. Rolul i-a adus un Glob de Aur, un People’s Choice Award și un Screen Actors Guild Award.

Calista Flockhart, în vârstă de 61 de ani, a devenit celebră în lumea întreagă și a devenit un model pentru curentul feminist. După ce l-a adoptat pe fiul său, Liam, în 2001, actrița s-a retras din prim-planul Hollywood-ului pentru a se dedica rolului de mamă, potrivit Yahoo.com.

Câți copii are Calista Flockhart

calista flockhart si harrison ford, sotul ei
Cum arată acum Calista Flockhart, la 61 de ani. Sursa foto: Profimedia

În anul 2001, actrița a adoptat un băiețel. Vedeta a devenit mamă în timp ce filma ultimul sezon al serialului „Ally McBeal”.

„Sunt copleșită de bucurie că am fost binecuvântată cu un băiețel frumos și sănătos. Sunt complet fermecată și profund emoționată”, a mărturisit aceasta la vremea respectivă.

Cine este soțul actriței din „Ally McBeal”

În 2002, Calista Flockhart a participat la gala Globurilor de Aur din 2002, unde l-a cunoscut pe actorul Harrison Ford – 83 de ani, care a devenit ulterior soțul ei. Cei doi și-au început relația la scurt timp de la eveniment, iar în iunie 2010 s-au căsătorit în Santa Fe, statul New Mexico.

„Cred că Liam avea aproximativ șase sau opt luni când i-am cunoscut pe el și pe Calista. De atunci suntem împreună”, a mărturisit Harrison Ford în cadrul unui interviu pentru Parade.

În ce seriale a mai apărut Calista Flockhart

calista flockhart
A decis să renunțe la Hollywood pentru o viață liniștită, de familie, și acum se bucură de viață alături de Harrison Ford. Sursa foto: Profimedia

După ce s-a retras pentru a-și crește fiul, Calista a revenit pe micul ecran cinci ani mai târziu. A primit unul dintre rolurile principale în serialul dramatic „Brothers & Sisters”, difuzat între 2006 și 2011. În 2015 a interpretat personajul Cat Grant din serialul cu supereroi „Supergirl”, produs de CBS.

După acest rol s-a retras din nou, pentru a reveni în 2024 în drama „Feud: Capote vs. the Swans”, creată de Ryan Murphy.

„M-am simțit extrem de recunoscătoare că am avut posibilitatea să aleg. Am ales să mă retrag și nu regret nici măcar o clipă această decizie. În proporție de 99%, am fost o mamă care și-a dedicat timpul exclusiv copilului”, a spus aceasta în 2024, în emisiunea The Drew Barrymore Show.

Popularitatea i-a afectat sănătatea psihică

Rolul lui Ally McBeal i-a adus mai multă atenție decât și-a dorit sau credea că va primi vreodată. Actrița a mărturisit că ajunsese să fie urmărită de paparazzi peste tot. Acest lucru a determinat-o să se izoleze, preferând să stea mai mult închisă în casă.

„Cu riscul de a părea că mă plâng, adevărul este că paparazzi mă urmăreau peste tot. Sincer, nu cred că m-am obișnuit vreodată cu asta. Am decis că singurul lucru pe care îl puteam face era să rămân în casă, așa că am încetat să mai ies din apartament. Am încetat să mai ies din locuință. Nu mai mergeam nicăieri și am ajuns să mă izolez”, a spus Calista în cadrul podcastului Awards Chatter, realizat de The Hollywood Reporter, în 2024.

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