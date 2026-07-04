O recunoști? Fanii unei celebre actrițe de la Hollywood sunt uimiți de transformarea ei majoră

Actrița Leah Remini din celebrul serial „Trăsniții din Queens” și-a uimit fanii cu noul ei look. Aceștia susțin că nu o mai recunosc pe vedetă și chiar cred că este vorba despre o dublură. Află detalii!

Cum arată acum actrița Leah Remini

Actrița din serialul „The King of Queens”, în vârstă de 55 de ani, și-a făcut o serie de poze noi și fanii ei au rămas șocați! Leah Remini pare întinerită vizibil și cu un look schimbat față de cel pe care îl afișa la începutul anului.

Aceasta apare în ipostaze normale din viața ei, alături de prieteni, familie și pozând normal, nu glam. Actrița ține constant legătura pe rețelele sociale cu fanii ei, unde postează imagini din tinerețea ei sau din cadrul podcast-urilor pe care le realizează.

„Mi-am spus literalmente că este ceva atât de neinteresant. Și adevărul este că… chiar nu este atât de interesant. Nu sunt o Kardashian, nu sunt influencer… sunt doar eu, cu tăvile mele deloc sofisticate pentru servire și cu o mică obsesie pentru ouăle umplute”, a scris aceasta pe Instagram, publicând și o poză cu ea care a atras atenția publicului.

Leah Remini pare că a întinerit

În fotografie, Leah Remini apare fără un machiaj evident, cu părul lung, blond-roșcat, purtat drept. Urmăritorii ei au comentat că actrița arată foarte diferit și au sugerat că fotografia ar fi fost editată cu filtre.

„La început am crezut că este fiica sau nepoata ei. Este complet de nerecunoscut”, este unul dintre comentariile primite de Leah. „Ești frumoasă. Ce-ar fi să postezi o fotografie reală, fără filtre? Fii pur și simplu tu”, i-a mai scris alt fan. „Leah Remini a fost clonată”, a scris un al treilea utilizator.

Are sau nu operații estetice?

Leah Remini, care a jucat în serialul „Trăsniții din Queens” difuzat de CBS între 1998 și 2007, susține că nu a apelat la intervenții estetice. Aceasta a negat, de-a lungul anilor, mai multe zvonuri legate de fizicul ei. În 2020, actrița a răspuns ironic unui utilizator care susținea că fața ei „abia se mai mișcă”.

„Încă nu mi-am făcut operații estetice, dar faptul că ai observat că fața mea nu se mișcă înseamnă că Botoxul încă își face efectul. Eu văd asta ca pe un lucru pozitiv”, a scris ea atunci pe platforma X.

Leah Remini a divorțat de Angelo Pagan

Unul dintre motivele aspectului diferit ar putea fi faptul că este divorțată. Actrița și soțul ei, Angelo Pagan, au divorțat în august 2024, după 21 de ani de mariaj. Etapa dureroasă prin care a trecut ar putea fi motivul pentru care actrița ar putea apela la intervenții non-chirurgicale sau filtre, ca un boost de încredere.

„Am luat această decizie după multă reflecție și cu multă grijă. Oricât de dificil este un divorț, îl abordăm cu optimism, deoarece știm că este cea mai bună alegere pentru noi. Da, suntem triști și mai avem multe lucruri de înțeles pe măsură ce ne obișnuim cu noua noastră realitate – încă împreună în multe privințe, dar și separați în altele”, declara actrița la acea vreme, potrivit OK Magazine.

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