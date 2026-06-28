Actrița Tiffani Thiessen, din serialele „Beverly Hills 90210” și „Saved by the Bell”, a publicat o serie de imagini de la plajă și fanii au fost încântați să vadă că arată aproape la fel ca în tinerețe. În prezent, vedeta are 52 de ani și se bucură de viață alături de familia sa!

Cum arată Tiffani Thiessen din Beverly Hills 90210

În anul 1990, TVR a început să difuzeze celebrul serial american Beverly Hills 90210, care a făcut furori în România. Publicul autohton s-a îndrăgostit de la primele episoade de eroii principali, un grup de prieteni care treceau de la un episod la altul prin diverse situații și drame de viață.

Una dintre actrițele care s-a făcut remarcată în cadrul producției este Tiffani Thiessen, care a interpretat-o pe „fata rea” Valerie Malone. Frumusețea ei a cucerit inimile a milioane de fani la nivel global, lucru care i-a garantat o apariție de lungă durată în serial. În prezent, actrița are 52 de ani și a rămas la fel de frumoasă ca în tinerețe.

Tiffani Thiessen are 52 de ani

Actrița a publicat pe rețelele sociale un clip video din cea mai recentă vacanță. În el, fanii au putut observa că timpul a trecut blând peste chipul și silueta celebrei vedete. Cu toate că are 52 de ani, Tiffani Thiessen are o siluetă tonifiată și o energie aparte.

Vedeta de peste Ocean a purtat un costum de baie negru, blugi scurți și o pereche de ochelari de soare. Actrița a fost filmată în timp ce se relaxa cu o băutură în mână și fredona primele versuri ale piesei „I Say a Little Prayer”, interpretată de Aretha Franklin.

„La ce oră începi să bei în vacanță?”, este textul scris peste imaginile video, la care Tiffani răspunde în ritmul piesei: „În momentul în care mă trezesc”.

Fanii sunt uluiți de frumusețea actriței

După ce au văzut imaginile și aspectul tineresc al vedetei, fanii i-au lăsat zeci de comentarii lui Tiffani Thiessen.

„La naiba, încă este absolut superbă”, a scris un admirator. „A spus ceva? Eu eram hipnotizat”, a glumit alt utilizator. „O adevărată vulpe”, a comentat un fan. „Este o icoană, este o legendă și este momentul”, a ținut să o complimenteze alt internaut.

Secretul tinereții actriței din Beverly Hills 90210

Vedeta a mărturisit că a preferat să își trăiască viața departe de presiunea perfecțiunii, dar și că a pus accentul pe sănătate și o îmbătrânire frumoasă. A preferat să schimbe grija pentru aspectul fizic perfect pentru o sănătate optimă și se pare că acest lucru dă roade!

„La 20 de ani, totul era despre a arăta foarte bine. Dar la 50 de ani, primul meu obiectiv a fost să mă simt bine, atât fizic, cât și psihic. Iar asta a avut foarte mult de-a face cu alimentația mea și cu tipul de exerciții pe care le făceam”, a declarat ea pentru People.

Cum se menține în formă Tiffani Thiessen

Actrița a mărturisit că nu a fost niciodată pasionată de mersul la sală, mai ales să stea cu orele în același spațiu închis. În schimb, a preferat să facă activități fizice care îi aduc plăcere și beneficii pentru sănătate și siluetă.

„Făceam lucruri precum drumeții în natură sau jucam pickleball cu prietenii, pentru că totul are foarte mult de-a face și cu sănătatea ta mintală. Aici cred că m-am schimbat foarte mult pe măsură ce am îmbătrânit. Beneficiile vin și vezi, desigur, că arăți mai bine, dar cred că atunci când începi cu partea mentală, totul devine puțin mai ușor. Când pornești mai întâi din această direcție, de regulă toate celelalte lucruri se așază de la sine”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.

Cea mai importantă lecție învățată

Tiffani Thiessen susține că a preferat să îmbătrânească natural pentru a fi un exemplu sănătos pentru copiii ei. Actrița este căsătorită cu Brady Smith și are doi copii: Harper, în vârstă de 16 ani, și Holt, în vârstă de 9 ani.

„Îmi plac ridurile mele de expresie. Și le numesc riduri ale râsului și riduri ale fericirii, pentru că asta sunt. Și am plâns mult de-a lungul vieții. Probabil că și de acolo provin. Dar asta este viața. Și le-am câștigat. Am o fiică adolescentă. Nu vreau să vadă că mă sperie împlinirea vârstei de 50 de ani și că simt nevoia să-mi schimb fața sau ceva de genul acesta”, a mai adăugat vedeta.

Are sau nu intervenții estetice Tiffani Thiessen?

Actrița susține că resimte presiunea industriei cinematografice de a arăta perfect pe camerele de filmat. Uneori, este cuprinsă de gânduri de a-și modifica aspectul fizic, mai ales în zilele în care nu arată bine.

„Mă uit la mine pe Zoom și spun: «Vai de mine!» Dar asta face parte din joc, nu? Sunt zile în care te simți mai bine decât în altele și sunt zile în care pur și simplu nu-mi pasă atât de mult”, a conchis vedeta de la Hollywood.

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