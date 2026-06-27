Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme

Bella Hadid trece prin momente dificile. Fotomodelul se confruntă în această perioadă cu o nouă criză din cauza bolii Lyme, cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai mult timp. Aceasta a postat într-o ipostază îngrijorătoare în mediul online și a făcut confesiuni emoționante.

Bella Hadid este una dintre cele mai apreciate fotomodele din Statele Unite ale Americii. Ea este foarte activă în mediul online, are o comunitate impresionantă, acolo unde împărtășește momente din viața ei, atât cele fericite, cât și cele mai puțin plăcute. De curând, vedeta s-a postat de pe patul de spital, în lacrimi. Aceasta a mărturisit că în această perioadă se confruntă cu o nouă criză provocată de boala Lyme. De asemenea, a făcut declarații șocante despre simptomele și traumele pe care le are.

Bella Hadid, doborâtă de boala Lyme

Fotomodelul Bella Hadid traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Ea a dezvăluit prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare că se confruntă cu o nouă criză provocată de boala Lyme. Vizibil emoționată, cu ochii în lacrimi spune că simptomele în cazul ei nu s-au ameliorat, în ciuda faptului că a făcut tot ce i-au recomandat medicii.

Cereți răspunsuri pe care nimeni nu le poate găsi. Luptați. În sfârșit, aveți câteva zile bune. Crezi că ați găsit protocolul potrivit, rutina potrivită, tratamentul potrivit… și apoi reapare o acutizare și, dintr-o dată, nimic nu mai pare sigur. Te trezești cu anxietatea care deja locuiește în corpul tău. Durere fizică înainte ca picioarele tale să atingă măcar podeaua… Și cumva, tot trebuie să găsești puterea de a trece peste încă o zi într-un corp și o minte complet epuizate, a scris Bella Hadid pe Instagram.

Bella Hadid se luptă cu boala Lyme de aproximativ zece ani. Aceeași problemă de sănătate o au mama și fratele ei. Vedeta a vorbit și despre provocările prin care trece, pentru a face față diagnosticului. Mai mult decât atât, a încurajat pe toată lumea care se confruntă cu această boală.

Uneori se simte ca și cum, dacă nu ai trăit așa ceva sau nu ai iubit pe cineva care a trăit, este imposibil să înțelegi pe deplin. Așa cum au spus atât de mulți… trebuie să-mi amintesc că vindecarea nu este liniară… cred că Dumnezeu ne pune înainte, cumva, doar ceea ce suntem capabili să ducem, chiar și atunci când nu înțelegem de ce la momentul respectiv (…) Este greu să găsești bucurie, scop sau motiv pentru a ieși afară… dar vom continua să încercăm! Întotdeauna!, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Tom Holland și-a lansat o nouă gamă de băuturi fără alcool. Inspirația actorului a venit de la Zendaya

Apariții spectaculoase la Cannes 2026. Bella Hadid, printre vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu