Acasă » Știri » Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme

Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 13:07
Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme
Bella Hadid, nouă criză din cauza bolii Lyme Foto: Profimedia Bella Hadid
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bella Hadid trece prin momente dificile. Fotomodelul se confruntă în această perioadă cu o nouă criză din cauza bolii Lyme, cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai mult timp. Aceasta a postat într-o ipostază îngrijorătoare în mediul online și a făcut confesiuni emoționante.

Bella Hadid este una dintre cele mai apreciate fotomodele din Statele Unite ale Americii. Ea este foarte activă în mediul online, are o comunitate impresionantă, acolo unde împărtășește momente din viața ei, atât cele fericite, cât și cele mai puțin plăcute. De curând, vedeta s-a postat de pe patul de spital, în lacrimi. Aceasta a mărturisit că în această perioadă se confruntă cu o nouă criză provocată de boala Lyme. De asemenea, a făcut declarații șocante despre simptomele și traumele pe care le are.

Bella Hadid, nouă criză din cauza bolii Lyme/ sursa foto: Instagram
Bella Hadid, nouă criză din cauza bolii Lyme/ sursa foto: Instagram

Bella Hadid, doborâtă de boala Lyme

Fotomodelul Bella Hadid traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Ea a dezvăluit prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare că se confruntă cu o nouă criză provocată de boala Lyme. Vizibil emoționată, cu ochii în lacrimi spune că simptomele în cazul ei nu s-au ameliorat, în ciuda faptului că a făcut tot ce i-au recomandat medicii.

Cereți răspunsuri pe care nimeni nu le poate găsi. Luptați. În sfârșit, aveți câteva zile bune. Crezi că ați găsit protocolul potrivit, rutina potrivită, tratamentul potrivit… și apoi reapare o acutizare și, dintr-o dată, nimic nu mai pare sigur. Te trezești cu anxietatea care deja locuiește în corpul tău. Durere fizică înainte ca picioarele tale să atingă măcar podeaua… Și cumva, tot trebuie să găsești puterea de a trece peste încă o zi într-un corp și o minte complet epuizate, a scris Bella Hadid pe Instagram.

Bella Hadid se luptă cu boala Lyme de aproximativ zece ani. Aceeași problemă de sănătate o au mama și fratele ei. Vedeta a vorbit și despre provocările prin care trece, pentru a face față diagnosticului. Mai mult decât atât, a încurajat pe toată lumea care se confruntă cu această boală.

Uneori se simte ca și cum, dacă nu ai trăit așa ceva sau nu ai iubit pe cineva care a trăit, este imposibil să înțelegi pe deplin. Așa cum au spus atât de mulți… trebuie să-mi amintesc că vindecarea nu este liniară… cred că Dumnezeu ne pune înainte, cumva, doar ceea ce suntem capabili să ducem, chiar și atunci când nu înțelegem de ce la momentul respectiv (…) Este greu să găsești bucurie, scop sau motiv pentru a ieși afară… dar vom continua să încercăm! Întotdeauna!, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Tom Holland și-a lansat o nouă gamă de băuturi fără alcool. Inspirația actorului a venit de la Zendaya

Apariții spectaculoase la Cannes 2026. Bella Hadid, printre vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Știri
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș
Știri
Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul…
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu vom accepta austeritatea dreptei”
Gandul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E a doua cea mai ieftină din țară. Roșii cu preț, de la Vâlcea în sus”
Adevarul
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Parteneri
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
Click.ro
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
go4it.ro
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu vom accepta austeritatea dreptei”
Gandul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce a determinat-o pe Oana Roman să ia decizia radicală: „Lumea încă profită de mine”
Ce a determinat-o pe Oana Roman să ia decizia radicală: „Lumea încă profită de mine”
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul ...
Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Bogdan „Motanul” Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea ...
Bogdan „Motanul” Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea TV, fostul internațional a bifat prima vacanță cu familia
Vezi toate știrile