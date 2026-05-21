Apariții spectaculoase la Cannes 2026. Bella Hadid, printre vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu

Festivalul de Film de la Cannes 2026 continuă să transforme Riviera Franceză într-o adevărată paradă a modei, iar aparițiile vedetelor de pe covorul roșu au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Printre cele mai comentate nume se află Bella Hadid, care a impresionat din nou prin ținutele sale îndrăznețe și elegante.

Modelul american a atras atenția la premiera filmului „La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer”, unde a purtat o rochie Schiaparelli Haute Couture cu un decupaj spectaculos și detalii elaborate realizate manual de zeci de artizani. Apariția sa a sfidat subtil noul cod vestimentar al festivalului, care încearcă să limiteze ținutele prea transparente sau provocatoare, potrivit Page Six.

Bella Hadid a bifat și alte apariții apreciate la Cannes, inclusiv o rochie Prada inspirată de glamourul hollywoodian clasic și mai multe outfituri vintage purtate în afara covorului roșu. Vogue a descris seria de apariții ale modelului drept o adevărată „lecție de quiet luxury”.

Vedetele care au impresionat la Cannes

Pe lângă Bella Hadid, alte vedete au atras atenția fotografilor în timpul festivalului. Julianne Moore, Cate Blanchett și Han So-hee s-au numărat printre cele mai elegante prezențe ale ediției din acest an, fiecare mizând pe ținute sofisticate și accesorii statement.

Eva Longoria a apărut pe covorul roșu într-o rochie spectaculoasă, cu decolteu adânc, în nuanțe de alb și negru strălucitor. Vedeta a fost președintă de onoare a evenimentului, în cadrul căruia Sofia Vergara a primit premiul Global Gift Women Empowerment Award.

Heidi Klum (52 de ani) a ales o ținută îndrăzneață pentru premiera „La Bataille de Gaulle: L’âge de fer”. Supermodelul german a purtat o rochie albastră semnată de Vivienne Westwood, cu umerii goi, decolteu foarte adânc și o despicătură amplă pe picior.

Rochia mulată, cu material drapat și corset la spate, a fost completată de pantofi negri cu vârf ascuțit. Heidi a venit la eveniment alături de soțul ei, Tom Kaulitz (36 de ani), îmbrăcat într-un smoking clasic negru.

Cu două zile în urmă, Klum a fost surprinsă făcând plajă topless pe balconul hotelului în care este cazată în Cannes, imaginile apărând ulterior în presa internațională și alimentând discuțiile din jurul aparițiilor sale de la festival.

