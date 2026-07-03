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Jason Priestley, de nerecunoscut la 35 de ani de când a debutat în rolul lui Brandon Walsh din „Beverly Hills, 90210”

De: Irina Maria Daniela 03/07/2026 | 07:20
Jason Priestley, de nerecunoscut la 36 de ani de când a debutat în rolul lui Brandon Walsh din „Beverly Hills, 90210”. Sursa foto: Profimedia
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Jason Priestley, care a devenit celebru în rolul lui Brandon Walsh din „Beverly Hills, 90210”, i-a surprins pe fani cu noua sa înfățișare. Actorul are 56 de ani și e de nerecunoscut la 35 de ani de când și-a făcut debutul în serial. Vezi imagini noi!

Cum arată Jason Priestley acum

Într-un videoclip publicat pe Instagram, actorul în vârstă de 56 de ani pare aproape de nerecunoscut. Timpul pare că nu a fost blând cu el, reușind să îl facă aproape de un alt om față de acum 35 de ani. La vremea respectivă, a făcut furori în rolul lui Brandon Walsh din serialul „Beverly Hills, 90210”. Succesul serialului l-a transformat rapid în unul dintre cei mai apreciați idoli ai adolescenților din anii ’90. Tinerele s-au îndrăgostit nebunește de frumusețea lui și își puneau zeci de postere cu el, în dormitor.

În prezent, actorul canadian joacă în serialul „Private Eyes West Coast”, difuzat de postul The CW. Producția este un spin-off al serialului canadian „Private Eyes”, iar actorul va avea atât rolul principal, cât și funcția de producător executiv. Recent, a fost premiat în Canada pentru activitatea sa.

„Sunt onorat și profund recunoscător să primesc Canadian Award of Distinction la Banff World Media Festival. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă acordarea acestei distincții!”, a scris Jason Priestley în descrierea noii serii de fotografii, în care apare pe scenă ținând în mână trofeul.

Brandon Walsh din serialul „Beverly Hills, 90210”

În clipul video, Jason Priestley poartă un hanorac bleumarin și afișează o barbă grizonată. Este un look complet diferit față de imaginea cu care publicul l-a asociat în „Beverly Hills, 90210”. Dar ochii lui albaștri, cu care s-a făcut remarcat, au rămas la fel de expresivi.

Fanii celebrului serial care au vizionat clipul video susțin că abia l-au recunoscut. Aceștia i-au lăsat câteva comentarii în care și-au exprimat uimirea față de trecerea timpului pe chipul actorului și l-au felicitat pentru noul serial în care joacă.

Tiffani Thiessen a postat mai multe emoticoane cu aplauze, fiica actorului, Ava Priestley, a scris: „Bravo, tată!”, iar Jennie Garth a lăsat mai multe inimioare.

„Ești în continuare frumos”, a scris un fan.

„Sincer, nici nu l-am recunoscut”, a comentat altcineva.

„Doamne, chiar el este?”, a întrebat un alt utilizator.

„Este întotdeauna plăcut să vezi o celebritate care îmbătrânește firesc și demonstrează că este perfect normal să înaintezi în vârstă”, a postat un alt urmăritor de-al actorului.

Cu ce se ocupă Jason Priestley acum

Cum arată actorul Jason Priestley acum. Sursa foto: Instagram

Jason Priestley l-a interpretat pe Brandon Walsh timp de zece ani, până la încheierea serialului în 2000. Apoi și-a extins activitatea și în regie, iar ulterior a jucat în serialele canadiene „Call Me Fitz”, „Private Eyes” și „Wild Cards”.

În 2021, Jason și soția sa, Naomi Lowde-Priestley, au decis să se mute din Los Angeles și să se stabilească împreună cu cei doi copii ai lor în Nashville, unde au deschis un studio de Pilates și o afacere cu vinuri. Cei doi își doreau să găsească o școală potrivită pentru fiica lor cea mare, Ava, și au decis să se mute.

„Eu și soția mea ne-am spus: «Dacă cei mici sunt acceptați la școala pe care ne-o dorim, ne mutăm la Nashville.» Și exact asta s-a întâmplat. Au fost admiși amândoi, așa că ne-am mutat și ne place enorm. Totul este mult mai simplu aici. Este mult mai ușor să-ți organizezi viața și, în plus, este un loc interesant.

Aici avem patru anotimpuri, nu doar unul. Când vezi schimbările din natură, simți mai bine trecerea timpului. În Los Angeles era greu să-ți dai seama dacă este martie sau octombrie. Parcă timpul se scurgea fără să-l observi. Aici, fiecare anotimp are farmecul lui și te bucuri de ceea ce îți oferă”, a declarat actorul pentru E! News.

Câți copii are actorul Jason Priestley

Actorul canadian și Naomi Lowde-Priestley au împreună doi copii: Ava, în vârstă de 18 ani, și Dashiell, de 16 ani. Se pare că cei doi nu sunt deloc impresionați de cariera pe care Jason a avut-o și, pentru ei, este doar un tată, fără elementul „cool” din tinerețea lui.

„Le spun uneori: «Uitați-vă, copii, eu făceam asta pe vremuri. Uitați cât de cool eram.» Iar ei îmi răspund: «Da, bine, tată…». Este puțin trist, dar știu că nu sunt singurul părinte care trece prin asta. La un moment dat, pur și simplu nu mai ești «cool» în ochii propriilor copii”, a povestit el amuzat pentru E! News.

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