Orașul din Spania unde berea e mai ieftină decât în România. Destinația extrem de accesibilă

Destinația de stațiune cea mai vibrantă din Spania oferă experiențe incredibile care nu te vor costa niciun singur euro. De la plaje de clasă mondială la puncte de belvedere uimitoare, de la comori culturale la minuni naturale, există o mulțime de lucruri de făcut în Benidorm care dovedesc că cele mai bune experiențe din viață sunt într-adevăr gratuite. Iată ce poți face aici.

Costul vieții în Benidorm

Costul mediu al vieții în Benidorm este de 1519 de euro, ceea ce este apropiat de media globală a costului vieții.

Este clasat pe locul în top 10% în lista celor mai bune locuri de locuit din lume și pe locul 33 ca oraș din Spania. Cu o populație estimată la 77 de mii de locuitori,, Benidorm este al 81-lea cel mai mare oraș din Spania.

Orașul spaniol și-a construit reputația de destinație ieftină și distractivă.

Cât costă o bere în acest oraș din Spania

Benidorm rămâne o destinație importantă pentru cei care caută vacanțe accesibile, iar prețurile la bere au un rol important în acest lucru.

Deși pentru unii și-a construit reputația de loc axat pe băutură, zona are în continuare plaje frumoase, peisaje spectaculoase și un centru vechi plin de farmec.

Totuși, nu este surprinzător că oamenii revin, deoarece, deși costul vieții a crescut, rămâne o destinație relativ ieftină.

„The Benidorm Enthusiast”, un expert în vacanțe, a încercat să afle prețurile actuale la bere pe bulevardul principal.

A vizitat fiecare bar de pe bulevard pentru a vedea unde este cea mai ieftină halbă și cât plătesc turiștii în general.

Primul bar vizitat a fost „The Last Stop”, unul dintre primele baruri de pe bulevard din zona Rincón de Loix.

Aici, cea mai ieftină bere este Cruzcampo, la 2€ (aprox. 11 lei pe halbă). Alte beri de import și oferte la găleată sunt mai scumpe, între 3€–5€, conform Express.

La fel, „The Wild Duck Bar” are halbe la 2€, iar Fosters, Carling, Coors și Heineken sunt la 3€.

Chiar mai ieftin, „Hotel California” servește Cruzcampo la 1,90€, fiind cea mai ieftină halbă de pe bulevard.

Barul este cunoscut pentru muzică live zilnică și divertisment.

O bere locală costă între 2€ și 2,50€, încă foarte ieftin comparativ cu alte prețuri din Benidorm.

Aceste prețuri sunt de zi, iar seara pot crește în funcție de viața de noapte și evenimente.

Ce poți să faci în Benidorm fără bani

Playa de Levante



Întinde-te pe 2 kilometri de nisip auriu pe cea mai faimoasă plajă din Benidorm. Cu statut de Steag Albastru și facilități perfecte, inclusiv platforme excelente de accesibilitate, biblioteci, mese de șah și puncte medicale, acest paradis mediteranean oferă experiențe de plajă de clasă mondială fără preț.

Așază-ți prosopul de vacanță, poate chiar ia-ți propriul șezlong și umbrelă, și ignoră tentația de a închiria șezlongurile albastre de pe plajă Benidorm pentru zi.

Playa de Poniente



Linia de coastă mai lată oferă mai mult spațiu pentru a te întinde, în timp ce panta lină în mare o face perfectă pentru înot (sau bălăceală). În zilele fierbinți de vară, găsește confort în umbra unor palmieri, iar la lăsarea serii privește apusuri magnifice care colorează cerul în portocaliu și roz.

Cala del Mal Pas

Descoperă bijuteria ascunsă a Benidormului, situată între cele două plaje principale. Această mică și retrasă golfă oferă ape cristaline și o experiență de plajă mai intimă.

Împrejurimile stâncoase creează intimitate naturală, făcând-o să pară propria ta retragere privată mediteraneană.

Dacă încă nu ai vizitat-o, pune-o pe listă când îți planifici următoarea vacanță în Benidorm.

Ximo & Almadraba



Situate la poalele Sierra Helada, atât Ximo cât și Almadraba sunt golfuri izolate, o lume departe de plajele principale din Benidorm.

Stâncoase și pietroase, s-ar putea să nu vrei să petreci o zi întreagă aici, dar pentru cei care se bucură de naturism (nuditate permisă) și snorkeling în apele translucide ale Mediteranei, aceste două bijuterii sunt perfecte.

Deși există o parcare în vârful promontoriului, este adesea dificil să găsești un loc, așa că mersul pe jos din Benidorm este cea mai bună opțiune. Nu uita să iei apă, ceva de mâncare și poate o umbrelă pentru umbră dacă stai mai mult.

Golful Tio Ximo

Destinația de stațiune cea mai vibrantă din Spania oferă experiențe incredibile care nu te vor costa niciun singur euro

Plimbarea pe promenada Levante



În Benidorm se merge mult pe jos; este, până la urmă, o stațiune destul de mare, întinsă pe mai mulți kilometri.

Promenada Levante se întinde de la capătul Rincón până la promontoriul Orașului Vechi, pe mai mult de 2 kilometri.

O plimbare ușoară în orice direcție este o plăcere, oferind priveliști constante asupra Mediteranei și numeroase locuri unde îți poți odihni picioarele.

Plimbarea de-a lungul promenadei de pe plaja Poniente poate fi unul dintre lucrurile noastre preferate de făcut în Benidorm.

Pornind din Orașul Vechi/port, ai puțin peste 3 km de parcurs dacă vrei să ajungi la celălalt capăt, unde se află Mirador de la Música.

Pe drum ai nu doar priveliști excelente asupra Mării Mediterane strălucitoare, ci și piese de artă urbană de-a lungul traseului.

Și nu uita să admiri natura unduitoare a promenadei însăși, redesenată în 2009 și un motiv de mândrie pentru localnici.

Parcul L’Aigüera



Locul perfect pentru o plimbare de dimineață, un picnic de primăvară sau pur și simplu pentru liniște.

Situat între Orașul Vechi și centru, acest spațiu verde deservește orașul de peste 30 de ani.