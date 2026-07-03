De ce i-a spus Zlatan Ibrahimovic lui Erling Haaland să nu-și tundă niciodată părul

În cadrul unui interviu, Erling Haaland a mărturisit că Zlatan Ibrahimović este cel care i-a zis să nu-și tundă părul. Motivul ne aduce aminte de celebrul Samson din Biblie: părul este puterea fotbalistului norvegian. Află detalii!

Ce i-a spus Zlatan Ibrahimovic lui Erling Haaland

În cadrul unui interviu acordat FOX Sports, fotbalistul momentului de la Cupa Mondială 2026 a fost întrebat de James Corden, realizatorul emisiunii „After Hours”, de ce nu-și tunde părul. Atunci Erling Haaland a dezvăluit că Zlatan i-a dat un sfat de aur, pe care norvegianul a decis să-l respecte: puterea este în părul lui.

„Știți ce mi-a spus Zlatan? «Să nu-ți tai niciodată părul, pentru că puterea stă în păr.» Ce puteam să fac? Trebuia să-l ascult, nu?”, a povestit Haaland în timpul emisiunii „After Hours with James Corden”.

Părul lung, desfăcut sau prins în iconica lui coadă pe teren, l-a viralizat pe norvegian pe rețelele sociale. În timp ce multe femei susțin că pletele blonde sunt farmecul lui de viking și să trebuie să le păstreze, alții susțin că ar trebui să se tundă. Printre clipurile virale cu Haaland se numără și o simulare AI în care un internaut i-a pus barbă și l-a tuns scurt. Acesta susține că look-ul este mult mai masculin și că ar trebui să-l adopte.

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De ce nu s-a tuns niciodată Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimović a confirmat discuția avută cu Erling după victoria Norvegiei împotriva Coastei de Fildeș, de marți. Acesta a explicat și că sfatul a fost inspirat din propria sa experiență.

„Chiar credeam asta pe vremea când jucam”, a spus Ibrahimović, câștigător a 13 titluri de campion în Europa. „Când lucrurile mergeau bine, purtam coada prinsă.”

În continuare, Zlatan a povestit momentul în care cei doi s-au cunoscut pentru prima dată. Atunci, Haaland era la început de drum și încerca să se afirme pe teren.

„Îmi amintesc când Haaland a apărut pe scena mare. Aveam același agent, care, din păcate, a murit în urmă cu câțiva ani. L-am văzut cu părul lung prins în coadă, iar agentul meu mi-a spus: «Ascultă, îl văd pe Zlatan în el.» Atunci i-am spus: «Păstrează-ți părul, pentru că acel păr te va duce acolo unde îți dorești să ajungi.»”, a mai spus Zlatan.

Haaland, tot mai bun la Cupa Mondială

Și se pare că acest lucru chiar funcționează pentru Erling! Fotbalistul se bucură de un real succes în cadrul Campionatului Mondial, unde a reușit să înscrie goluri spectaculoase, să adune un număr tot mai mare de fani și să devină viral pe rețelele sociale. Evident, nu poate confirma nimeni că talentul său este legat direct de lungimea părului.

Atacantul a contribuit decisiv la calificarea Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Acesta a înscris golul victoriei în minutul 86 al meciului cu Coasta de Fildeș. Până în prezent, Erling a înscris cinci goluri la CM 2026, reușind câte o dublă împotriva Irakului și Senegalului în faza grupelor.

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