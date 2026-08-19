Prognoza meteo azi, 19 august 2026. Vremea de miercuri aduce o surpriză în sud-est: ce temperaturi sunt anunțate în România

Vremea va fi în general frumoasă miercuri, 19 august, însă temperaturile vor scădea față de ziua precedentă în sud-estul României. În restul țării nu sunt așteptate schimbări termice importante. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 33 de grade, vor fi în Oltenia și sud-vestul Munteniei, în timp ce în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei maximele vor coborî până la 23 de grade. La munte, vântul va deveni puternic în zona înaltă, cu rafale de 60-70 km/h.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea aduce o vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor scădea în regiunile sud-estice, în timp ce în restul teritoriului nu vor exista variații importante față de ziua precedentă.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în centrul, sudul și estul țării, precum și în zonele montane. Izolat, vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată. În timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat în general, însă la munte va avea intensificări. În zona înaltă sunt prognozate rafale de 60-70 km/h, iar trecător vântul va deveni mai intens și în unele zone din centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, iar minimele între 6 și 21 de grade.

Vremea de azi pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României, vremea va rămâne în general plăcută, fără variații termice importante față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin pe timpul nopții.

În vest, temperaturile vor rămâne specifice unei zile calde de august, iar în Dealurile de Vest se vor înregistra și unele dintre cele mai ridicate temperaturi nocturne din țară, cu minime în jurul valorilor de 20-21 de grade. În nord-vestul Moldovei, în schimb, maximele pot coborî până spre 23 de grade.

Vremea în sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării se va resimți scăderea temperaturilor față de ziua precedentă. Cerul va avea unele înnorări în timpul zilei și, izolat, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată.

În sud-vestul Munteniei va fi însă în continuare călduros după-amiaza, iar temperaturile maxime pot urca până la 33 de grade. Noaptea va aduce un cer mai mult senin și temperaturi mai plăcute.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. În vestul și sudul regiunii, maximele vor ajunge până la 33 de grade, astfel că după-amiaza va avea un caracter călduros.

Cerul va fi variabil și temporar vor exista unele înnorări, însă nu sunt anunțate fenomene meteorologice importante. Pe timpul nopții, cerul se va degaja.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și celelalte regiuni estice, temperaturile vor fi mai temperate. În nord-vestul Moldovei, maximele pot coborî până la aproximativ 23 de grade.

Cerul va fi variabil și vor exista temporar înnorări, cu posibilitatea unor ploi slabe și de scurtă durată pe arii foarte restrânse. Noaptea, vremea se va îmbunătăți, iar cerul va deveni mai mult senin.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, diferențele dintre temperaturile de peste zi și cele nocturne vor fi importante. În estul Transilvaniei, maximele pot fi de numai 23 de grade, printre cele mai scăzute din România.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime vor coborî până la numai 6 grade. Spre dimineață vor exista și condiții de ceață în zonele depresionare. La munte sunt posibile izolat ploi slabe și de scurtă durată. Principalul fenomen va fi însă vântul, care va avea intensificări, iar pe creste rafalele vor atinge 60-70 km/h.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă, iar vremea va deveni mai plăcută. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, apoi mai mult senin în cursul nopții. Pe litoral, nopțile vor rămâne calde, temperaturile minime urmând să se situeze în jurul valorii de 20-21 de grade.

Vremea de azi în București

În Capitală, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar seara și noaptea va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 30 și 32 de grade, în timp ce minima va coborî până la 14-17 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea parte de o zi plăcută, cu cer variabil și temperaturi moderate pentru această perioadă. Maxima se va situa în jurul valorii de 26-27 de grade, iar noaptea temperatura va coborî spre 11-13 grade.

va avea parte de o zi plăcută, cu cer variabil și temperaturi moderate pentru această perioadă. Maxima se va situa în jurul valorii de 26-27 de grade, iar noaptea temperatura va coborî spre 11-13 grade. Timișoara va rămâne printre orașele mai calde, cu vreme predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 30-31 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorilor de 17-19 grade.

va rămâne printre orașele mai calde, cu vreme predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 30-31 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorilor de 17-19 grade. Iași va avea temperaturi mai moderate, cu o maximă de aproximativ 25-27 de grade și o minimă de 13-15 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul zilei.

va avea temperaturi mai moderate, cu o maximă de aproximativ 25-27 de grade și o minimă de 13-15 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul zilei. Craiova se va afla într-una dintre cele mai calde regiuni ale țării. Temperatura maximă va urca spre 31-33 de grade, în timp ce minima va fi de aproximativ 16-18 grade.

se va afla într-una dintre cele mai calde regiuni ale țării. Temperatura maximă va urca spre 31-33 de grade, în timp ce minima va fi de aproximativ 16-18 grade. Constanța va resimți scăderea temperaturilor din sud-est. Maxima va fi în jurul valorilor de 26-28 de grade, iar minima se va menține ridicată, la aproximativ 20-21 de grade.

va resimți scăderea temperaturilor din sud-est. Maxima va fi în jurul valorilor de 26-28 de grade, iar minima se va menține ridicată, la aproximativ 20-21 de grade. Brașov va avea o zi mai răcoroasă decât orașele din sud și vest, cu o maximă în jurul valorii de 23-25 de grade și o minimă de aproximativ 9-11 grade. Cerul va fi variabil și temporar pot apărea înnorări.

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