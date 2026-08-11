Meteorologii EaseWeather anunță temperaturi caniculare cum rar au mai fost în România. Ce se întâmplă în București, pe 21 și 22 august

Prognoza meteo din acest an din România se poate caracteriza printr-un singur cuvânt: capricioasă. În plin sezon estival, meteorologii Accuweather anunță că ceea ce am trăit până acum a fost doar începutul unui lung șir de zile caniculare. Experții EaseWeather estimează valori cu rar au mai fost văzute în țară.

Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza meteo pentru jumătatea lunii august. În București, urmează un val de caniculă cum rar s-a mai înregistrat în România. Vremea rămâne caniculară, cu un disconfort termic ridicat și precipitații extrem de reduse. Ultima lună din vară va fi marcată de un val persistent de căldură și temperaturi sufocante.

Temperaturi de până la 40 de grade în România

Începutul lunii august este marcat de un cod galben de vreme deosebit de caldă și temperaturi exterme. Valul de aer tropical din nordul Africii a cuprins România începând cu 10 august, aducând temperaturi de până la 40 de grade și un disconfort termic accentuat.

Temperaturile la umbră oscilează între 32 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală (ITU) depășește frecvent pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare. Nopțile sunt tropicale, cu minime ce nu coboară sub 20 de grade Celsius.

În perioada 21-22 august, disconfortul termic va fi extrem în București. Experții EaseWeather anunță temperaturi ce vor trece de pragul critic de 40 de grade Celsius la umbră, cu un indice de temperatură-umezeală ridicat, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să ajungă în jurul valorilor de 43-45 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, luna august va fi caracterizată de secetă, înregistrându-se în medie doar 5 zile cu ploaie oe tot parcursul lunii. Ploile vor apărea exclusiv sub formă de averse torențiale izolate, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, specifice zilelor caniculare.

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