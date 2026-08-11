Florin Ristei, lecție de diplomație după atacurile lui Mircea Badea. Cum se apără după ce a fost jignit

Conflictul dintre Florin Ristei și Mircea Badea a ajuns într-un nou punct, după ce artistul a reacționat la criticile lansate de prezentatorul de televiziune. Deși discursul lui Mircea Badea a fost unul dur, cu mai multe remarci ironice și atacuri personale la adresa lui Ristei, cântărețul a ales să nu răspundă în aceeași notă și a tratat întreaga situație cu multă detașare.

Totul a pornit de la o serie de afirmații făcute de Florin Ristei în spațiul public, pe marginea unui subiect legat de limba română și de originea literei „â”. (VEZI AICI) Comentariile artistului au atras atenția lui Mircea Badea, care a considerat că informațiile prezentate de acesta sunt greșite și că subiectul ar fi trebuit verificat mai atent înainte de a fi transmis publicului.

Florin Ristei, lecție de diplomație după atacurile lui Mircea Badea

Prezentatorul nu s-a limitat însă la o simplă corectare a informației. În intervenția sa, Mircea Badea a folosit un ton acid la adresa lui Florin Ristei și l-a catalogat în mai multe feluri, inclusiv drept „tefelist”. Artistul a fost ironizat pentru opiniile sale și pentru felul în care abordează anumite teme, Badea susținând că Ristei ar repeta anumite idei fără să aibă suficiente informații în spatele lor.

Unul dintre punctele centrale ale disputei a fost tocmai eticheta de „tefelist”, termen folosit de Badea într-o manieră peiorativă. Florin Ristei a explicat ulterior că nu se regăsește în această clasificare și că nu consideră că oamenii ar trebui împărțiți atât de simplu în funcție de orientarea lor politică.

Artistul a abordat subiectul cu ironie și a lăsat să se înțeleagă că nu este interesat să intre într-un război de replici. În loc să răspundă agresiv, Ristei a făcut haz de situație și a vorbit despre felul în care astfel de etichete ajung să fie lipite foarte ușor de persoanele publice.

Reacția sa a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât artistul nu a părut afectat de atacurile venite din partea colegului de trust. Ristei a povestit că, atunci când a văzut modul în care a fost prezentat în emisiune, mai degrabă a râs decât să se enerveze.

Ristei: Așa zice el, mă, dacă nu te aliniezi la ce gândește el, ești altfel. Și asta, împărțirea, mamă, și tefelist. Speak: Dar ce-i tefelistul? Ristei: S-a inventat tineri frumoși și liberi. A zis cineva că e un tânăr frumos și liber și atunci ăia au luat-o și au zis: Gata, ăia pe trotinetă sunt niște tefeliști, zis în sens peiorativ, evident. Scuze, am vrut să folosesc peiorativ, dacă se dă în alfabet, că nu știu dacă… Da, mă rog. Eu chiar am râs. Eu am râs când am văzut aia și mi-am zis: Bă, nu-i despre asta. Mama, supărată, mesaj: Îți dai seama? Potolește-te, că uite, l-a făcut în toate felurile! Zic: Lasă-l pe omul ăsta. Cum, că nu te enervezi? Ce să te enervezi? Asta e la televizor, face omul. Da, și-a făcut, pe canalul lui, treaba lui. Ce să facem?

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