Cum și unde să vezi Perseidele 2026. De ce este numită „cea mai spectaculoasă ploaie de stele” a anului

Roiul de meteori Perseide este activ de la jumătatea lunii iulie până la sfârșitul lunii august, atingând punctul maxim în primele ore ale zilei de 13 august. În timpul acestui fenomen astronomic spectaculos, pot fi observate până la 100 de meteori pe oră. Iată cum și unde vezi cel mai bine Perseidele 2026.

Ce sunt Perseidele

Meteoriții sunt numiți adesea „stele căzătoare”, deși dârele luminoase pe care le vezi pe cer nu au nicio legătură cu stelele.

De fapt, particulele pe care îți pui dorințe sunt mici fragmente de praf, rămase de la formarea Sistemului Solar, care se vaporizează atunci când intră în atmosfera Pământului.

Perseidele sunt provocate de praful lăsat în urmă de cometa Swift-Tuttle, atunci când aceasta trece prin sistemul solar o dată la 133 de ani. Ultima dată când cometa a trecut prin această zonă a fost în 1992. Pe măsură ce Pământul traversează această dâră de praf, meteoriții par să provină dintr-un punct numit radiant, aflat în constelația Perseu, de unde și numele roiului de meteori. Radiantul este punctul în care orbita Pământului intersectează orbita cometei Swift-Tuttle. Astronomul italian Giovanni Schiaparelli a demonstrat în 1867 că Perseidele și cometa Swift-Tuttle sunt legate.

Cele mai vechi observații consemnate ale Perseidelor au fost realizate de astronomii chinezi în anul 36 d.Hr. Constelația Perseu poartă numele eroului grec care a ucis-o pe Medusa și a salvat-o pe prințesa Andromeda din ghearele unui monstru marin. Perseidele mai sunt cunoscute și sub denumirea de „lacrimile Sfântului Laurențiu”, cu referire la martirul creștin a cărui zi de sărbătoare este pe 10 august.

Cum și unde să vezi Perseidele 2026

Pentru a observa ploaia de meteoriți Perseide, este recomandat să identifici mai întâi punctul de pe cer din care par să provină meteorii, cunoscut sub denumirea de radiant. Potrivit NASA, radiantul Perseidelor se află în constelația Perseu. Deși Perseu nu este cea mai ușor de identificat constelație, aceasta urmează pe cer, pe parcursul nopții, constelația Cassiopeia, mai strălucitoare și mai ușor de recunoscut. Roiul de meteori își primește numele de la constelația din care pare să radieze, însă aceasta nu este sursa meteorilor.

Pentru a observa cel mai bine Perseidele, mergi într-un loc cât mai întunecat și așază-te confortabil, privind spre cer. Nu ai nevoie de telescop sau binoclu. Important este să poți vedea o porțiune cât mai mare de cer și să lași aproximativ 30 de minute pentru ca ochii să se obișnuiască cu întunericul.

Poți observa Perseidele indiferent de locul în care te afli, însă anumite tipuri de zone îți pot crește șansele de a vedea meteori.

Planifică din timp și verifică prognoza meteo. Dacă sunt anunțate condiții nefavorabile, alege o altă locație sau mergi să observi cerul într-o altă zi. Zilele dinaintea maximului roiului sunt, de obicei, mai bune decât cele de după.

Redu pe cât posibil poluarea luminoasă din zona pe care o privești. Poți merge la marginea orașului, într-un parc din apropiere sau, dacă nu ai posibilitatea să te deplasezi, te poți întoarce cu spatele la lămpile stradale. Lasă-ți ochii cel puțin 15 minute să se obișnuiască cu întunericul pentru a putea observa și meteorii mai puțin strălucitori. Asta înseamnă că este recomandat să eviți să te uiți la telefon.

Unde să te uiți

Meteorii pot apărea în orice parte a cerului, așa că, cu cât ai o perspectivă mai largă asupra cerului, cu atât mai bine. Alege un loc cu vizibilitate bună asupra orizontului, departe de copaci și clădiri. Nu ai nevoie de binoclu sau telescop, deoarece acestea limitează suprafața cerului pe care o poți vedea.

Meteorii vor părea că provin din direcția constelației Perseu. Poți folosi o aplicație pentru observarea stelelor pentru a identifica mai exact zona spre care trebuie să privești.

Radiantul Perseidelor se află deasupra orizontului pe tot parcursul nopții, ceea ce înseamnă că pot fi observați meteori încă de după apusul Soarelui. Prin urmare, merită să începi să privești cerul încă de la începutul serii.

Cel mai bun interval pentru a vedea Perseidele este între miezul nopții și ora 5:30 dimineața.

Este recomandat să încerci să observi meteorii atunci când Luna se află sub orizont sau când este în faza de seceră. În caz contrar, lumina Lunii acționează ca o formă de poluare luminoasă naturală și poate împiedica observarea meteorilor mai puțin strălucitori.

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