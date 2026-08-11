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Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Râmnicelu. Avea doar 32 de ani

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 09:16
Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Râmnicelu. Avea doar 32 de ani
Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Râmnicelu. Avea doar 32 de ani/foto: social media
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O tragedie rutieră s-a produs luni, 10 august, pe un drum județean din Brăila. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme. Printre victime se află Oana, o tânără în vârstă de 32 de ani, din localitatea Constantinești. Alte patru persoane au fost rănite și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs pe DJ 221, pe sectorul de drum dintre localitățile Râmnicelu și Constantinești. Din primele informații, tragedia ar fi avut loc în momentul în care unul dintre șoferii implicați într-o depășire ar fi pătruns pe contrasens.

Cum s-a produs accidentul în care a murit Oana

Potrivit datelor furnizate de autorități, la volanul unuia dintre autoturisme se afla un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Șuțești. Acesta circula din direcția Constantinești către Râmnicelu. La un moment dat, conducătorul auto ar fi început o manevră de depășire a unui autoturism condus de o tânără de 19 ani.

În timpul depășirii, mașina bărbatului ar fi ajuns pe sensul opus de mers. Autoturismul a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină, condusă de Oana, în vârstă de 32 de ani, din Constantinești.

Impactul a fost extrem de violent. În urma coliziunii, cele trei autoturisme au fost proiectate în afara părții carosabile. La locul accidentului au intervenit echipajele de urgență, care au găsit mai multe persoane rănite.

Pentru una dintre victime, starea era critică. O persoană implicată în accident a intrat în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse pentru salvarea sa, victima nu a mai putut fi readusă la viață.

Oana, tânăra de 32 de ani care se afla la volanul celei de-a treia mașini, a murit și ea în urma impactului. Astfel, accidentul de pe DJ 221 s-a soldat cu două decese.

În autoturismul condus de bărbatul de 31 de ani se aflau alte trei persoane. Este vorba despre soția acestuia, în vârstă de 19 ani, un adolescent de 16 ani și un bărbat de 50 de ani. Toți sunt din Șuțești.

Cea de-a doua mașină, implicată în manevra de depășire, era condusă de o tânără de 19 ani. În autoturismul acesteia se afla și o femeie în vârstă de 26 de ani.

În urma accidentului, patru persoane au fost rănite. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la unități medicale pentru investigații și tratament.

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