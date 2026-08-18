Femeie născută fără uter, însărcinată după ce a primit un transplant de la sora ei. A ajuns în săptămâna 26 de sarcină

Lauren Fowler s-a născut fără uter din cauza unui sindrom rar și, timp de două decenii, visul de a deveni mamă a părut aproape imposibil de îndeplinit. Viața ei s-a schimbat însă după ce propria soră, Kelly, a decis să îi doneze uterul. Transplantul a fost urmat de complicații serioase și chiar de pierderea unei sarcini, însă Lauren este acum însărcinată în 26 de săptămâni și urmează să nască primul său copil în luna octombrie.

Lauren Fowler s-a născut fără uter din cauza sindromului Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), o afecțiune rară care afectează dezvoltarea sistemului reproducător. Cu toate acestea, Lauren și partenerul ei, David, se pregătesc acum să devină părinți, după ce femeia a primit un transplant de uter de la sora sa, Kelly.

Lauren a povestit, în cadrul emisiunii britanice This Morning, că are sindrom MRKH de tip 1 și că s-a născut fără uter.

Sora ei a decis să îi doneze uterul

Lauren a aflat în jurul anului 2010 despre existența unui studiu clinic privind transplanturile de uter. La vremea respectivă, procedurile erau realizate însă folosind organe provenite de la donatoare decedate.

Ani mai târziu, când a aflat că programul lua în considerare și donatoare în viață, Lauren și-a sunat imediat sora. Kelly i-a spus că ar accepta „fără nicio ezitare” să îi doneze uterul după ce își va întemeia propria familie și nu va mai dori alți copii.

În mai 2025, cele două surori au intrat în operație pentru realizarea transplantului. Lauren a povestit că, inițial, intervenția a decurs „foarte bine”, iar după o săptămână a fost externată. Ulterior însă au apărut complicații, iar femeia a fost nevoită să treacă prin alte două operații din cauza unei obstrucții.

„A fost la limită. A fost o perioadă foarte grea”, a mărturisit Lauren.

În ciuda problemelor apărute, organismul ei nu a respins uterul transplantat.

Prima menstruație după transplant a fost un moment dificil

După transplant, Lauren a avut pentru prima dată menstruație. Experiența nu a fost însă deloc ușoară. Ea a povestit că prima menstruație a fost „foarte abundentă” și a făcut-o să se simtă epuizată. Următoarea a fost atât de puternică, încât femeia și-a pierdut cunoștința.

După tratamentul pentru obstrucția apărută în urma transplantului, Lauren a încercat să rămână însărcinată. Prima sarcină s-a încheiat însă cu un avort spontan în săptămâna a cincea.

Lauren nu a renunțat, iar o nouă încercare i-a adus vestea pe care o aștepta de ani întregi. Acum este însărcinată și urmează să nască primul copil în luna octombrie. Nașterea va avea loc prin cezariană.

Copiii surorii sale așteaptă să-și cunoască verișorul

Kelly, sora care i-a donat uterul, are trei copii iar aceștia sunt nerăbdători să îl cunoască pe noul membru al familiei.

„Copiii sunt foarte entuziasmați să-și cunoască verișorul. Și există acea legătură mică și specială datorită faptului că au împărțit același uter”, a spus Kelly.

Ea a mărturisit și că experiența transplantului le-a apropiat și mai mult pe cele două surori.

„Am fost întotdeauna apropiate, dar nu cred că poți trece prin ceva precum ceea ce am trăit noi fără ca acest lucru să schimbe ceva și să ne apropie și mai mult”, a spus aceasta.

Uterul transplantat va fi îndepărtat

În cazul transplanturilor uterine, situația este diferită față de cea a altor organe transplantate. Potrivit Womb Transplant UK, o pacientă poate avea până la doi copii după procedură, după care uterul transplantat este îndepărtat.

Lauren și David nu au hotărât încă dacă vor încerca să aibă și un al doilea copil.

„Vom decide când, în sfârșit, vom avea acest copil în brațe. Cred că atunci îți vor spune instinctele de părinte ce trebuie să faci”, a explicat Lauren.

„Am alergat după visul de a deveni mamă timp de 20 de ani”

Lauren a decis să vorbească public despre experiența sa pentru a face mai cunoscută situația femeilor care se nasc fără uter și posibilitățile pe care transplantul le-ar putea oferi în viitor.

Pe rețelele sociale, ea a descris lunga luptă pentru a deveni mamă și determinarea de a nu renunța.

„Fiecare zi. Fiecare mic pas înainte. Totul contează. Toate construiesc această poveste, bucată cu bucată. Baby Funnell, alerg după visul de a deveni mamă de 20 de ani și sunt departe de a fi pregătită să arunc prosopul. Vin după tine, micuțul meu. Nu voi renunța. Nu acum. Niciodată”, a scris Lauren.

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