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Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți! Actrița a fost surprinsă cu bebelușul în Los Angeles

De: Paul Hangerli 18/08/2026 | 00:30
Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți! Actrița a fost surprinsă cu bebelușul în Los Angeles
Elisabeth Olsen cu nou născutul la plimbare, sursa-colaj CANCAN.RO
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Elizabeth Olsen traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 37 de ani. Actrița cunoscută în întreaga lume pentru rolul său din „WandaVision” și soțul ei, muzicianul Robbie Arnett, în vârstă de 34 de ani, și-au întâmpinat primul copil. Vestea vine la aproximativ două luni după ce sarcina actriței a fost confirmată, în iunie, când aceasta a fost fotografiată în Los Angeles cu burtica de gravidă la vedere.

Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți

Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au intrat într-un nou capitol al vieții lor împreună, cei doi devenind părinți pentru prima dată. Actrița nu a făcut deocamdată un anunț public despre venirea pe lume a copilului, însă fotografii obținute de Page Six au surprins-o sâmbătă, 15 august, pe străzile din Los Angeles, purtând un copil într-un marsupiu alb prins de corp.

Indiciile că bebelușul venise deja pe lume apăruseră încă de la începutul lunii august, când vedeta din WandaVision fusese observată în sudul Californiei fără burtica de gravidă. Reprezentanții actriței nu au răspuns solicitării PEOPLE de a comenta informațiile despre naștere.

Sarcina actriței a devenit cunoscută în luna iunie

Elizabeth Olsen a ales să păstreze discreția și în timpul sarcinii, iar vestea că urma să devină mamă a fost confirmată abia în luna iunie. Atunci, actrița a fost fotografiată în timp ce ieșise la prânz la un restaurant din Los Angeles, iar imaginile au arătat pentru prima dată burtica de gravidă.

Olsen purta o cămașă albă cu nasturi, lăsată descheiată în partea de jos, iar într-una dintre fotografii își ținea mâna pe abdomen. Apariția a confirmat astfel că actrița și soțul ei se pregăteau să devină părinți pentru prima dată.

Povestea dintre Elizabeth Olsen și Robbie Arnett

Relația dintre Elizabeth Olsen și Robbie Arnett s-a desfășurat în mare parte departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au logodit în iulie 2019, după aproximativ trei ani de relație, informația fiind confirmată la vremea respectivă pentru PEOPLE de o sursă apropiată cuplului.

Ulterior, actrița și muzicianul au ales să se căsătorească în secret, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID din 2020. Discreția a rămas o constantă a relației lor, cei doi preferând o viață liniștită în locul aparițiilor mondene frecvente.

Cum arată „întâlnirea de vis” pentru Elizabeth

Elizabeth Olsen a vorbit chiar despre această latură a relației sale în noiembrie 2025, la premiera filmului Eternity. Actrița a mărturisit pentru PEOPLE că atât ea, cât și Robbie Arnett sunt mai degrabă introvertiți decât extrovertiți, motiv pentru care preferă momentele simple petrecute împreună.

Chiar și atunci când se află într-un oraș plin de posibilități precum Los Angeles, ideea ei despre o „întâlnire de vis” nu presupune restaurante exclusiviste sau petreceri, ci ceva mult mai intim: „să gătim ceva acasă și să ne uităm la un film”.

Acum, după mai mulți ani de relație și o căsătorie trăită în mare parte departe de atenția publicului, Elizabeth Olsen și Robbie Arnett încep o etapă complet nouă a vieții lor împreună, odată cu venirea pe lume a primului lor copil.

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