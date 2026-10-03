Monica Bellucci, spectaculoasă la 62 de ani. Cum a pozat actrița și ce spune despre trecerea timpului

Monica Bellucci, spectaculoasă la 62 de ani. Cum a pozat actrița și ce spune despre trecerea timpului
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Sursa foto: Profimedia
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Monica Bellucci a împlinit 62 de ani pe 30 septembrie și continuă să impresioneze prin eleganță și aparițiile sale. Actrița italiană a participat recent la o nouă ședință foto și a vorbit deschis despre felul în care privește trecerea timpului și schimbările aduse de înaintarea în vârstă.

În imaginile realizate pentru Harper’s Bazaar Spania și publicate de HELLO!, Bellucci apare într-o serie de ținute elegante, care îi pun în evidență silueta. Actrița demonstrează în continuare că stilul și senzualitatea nu țin de vârstă, la peste trei decenii după ce a devenit unul dintre cele mai cunoscute modele și staruri de cinema din Italia.

Noile fotografii apar într-o perioadă în care Bellucci a vorbit și despre relația sa cu înaintarea în vârstă. Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar Spania, vedeta a explicat că preferă să accepte schimbările firești aduse de trecerea anilor.

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„Îmbătrânești și accepți procesul cu demnitate sau mori”, a spus Monica Bellucci.

Monica Bellucci: „Vârsta îți oferă o detașare pe care nu o ai când ești tânăr”

Actrița spune că maturitatea i-a schimbat perspectiva asupra frumuseții și asupra propriei persoane. Ea consideră că înaintarea în vârstă poate aduce o libertate pe care tinerețea nu o oferă, deoarece atenția se mută treptat de la aspectul fizic către alte lucruri.

„Vârsta îți oferă o detașare pe care nu o ai când ești tânăr”, a explicat ea.

Vedeta italiană a vorbit în repetate rânduri despre ideea de a accepta procesul natural al îmbătrânirii. Pentru ea, frumusețea nu dispare odată cu trecerea timpului, ci capătă o altă formă.

Sursa foto: Profimedia

Actrița a împlinit 62 de ani

Monica Bellucci s-a născut pe 30 septembrie 1964, în Città di Castello, Italia. Și-a început cariera ca model, înainte de a se orienta spre actorie și de a deveni cunoscută internațional.

De-a lungul carierei, a apărut în producții precum „Malèna”, „The Matrix Reloaded”, „The Matrix Revolutions”, „The Passion of the Christ” și filmul James Bond „Spectre”.

În ultimii ani, Bellucci a continuat să lucreze în cinematografie și modă. În 2024, a interpretat-o pe Delores în „Beetlejuice Beetlejuice”, regizat de Tim Burton. Actrița și Burton au avut o relație de aproximativ doi ani, însă au anunțat în septembrie 2025 că au decis să se despartă.

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