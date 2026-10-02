Ordin temporar de restricție împotriva lui Halle Berry. Actrița va avea acces limitat la fiul ei de 12 ani

Ordin temporar de restricție împotriva lui Halle Berry. Actrița va avea acces limitat la fiul ei de 12 ani
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Halle Berry. Sursa foto: Profimedia
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Un judecător a emis un ordin temporar de restricție împotriva lui Halle Berry, în contextul disputei dintre actriță și fostul ei soț, Olivier Martinez, privind custodia fiului lor de 12 ani, Maceo. Decizia a fost luată joi și limitează temporar timpul pe care vedeta îl poate petrece cu băiatul.

Potrivit documentelor judiciare consultate de PEOPLE, ordinul îi protejează pe Olivier Martinez și pe Maceo și va rămâne în vigoare cel puțin până la o audiere programată pentru 16 octombrie.

Instanța a modificat temporar și programul de vizite al lui Halle Berry. Actrița își va putea vedea fiul în timpul zilei, în weekenduri alternative, însă vizitele peste noapte au fost suspendate.

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Judecătorul nu a aprobat însă toate solicitările formulate de Martinez. Acesta ceruse inclusiv ca Berry să fie supusă monitorizării în ceea ce privește consumul de alcool și alte substanțe, dar instanța a considerat că nu există suficiente informații pentru a impune o astfel de măsură.

Halle Berry. Sursa foto: Profimedia

Olivier Martinez a formulat acuzații grave la adresa actriței

Demersul fostului soț al lui Halle Berry vine după un incident despre care acesta susține că ar fi avut loc pe 26 septembrie.

Martinez afirmă în documentele depuse în instanță că Berry și-ar fi agresat fizic fiul. Actorul francez a cerut, de asemenea, custodia fizică și legală exclusivă a lui Maceo.

Reprezentanții actriței contestă acuzațiile. Marina Beck, avocata lui Halle Berry, a declarat că afirmațiile lui Martinez sunt „lipsite de temei” și susține că fostul soț al vedetei prezintă în mod eronat situația.

Olivier Martinez și Halle Berry. Sursa foto: Profimedia

Disputa dintre Halle Berry și Olivier Martinez continuă

Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în 2013, iar Maceo s-a născut în același an. Cei doi și-au anunțat despărțirea în 2015, însă divorțul lor a fost finalizat abia în 2023, după mai mulți ani de proces.

De atunci, cei doi au ajuns în repetate rânduri în instanță din cauza neînțelegerilor privind creșterea și custodia fiului lor.

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