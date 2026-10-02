Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după aproape 20 de ani de relație. Ce rochie de mireasă a ales blonda

Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după aproape 20 de ani de relație. Ce rochie de mireasă a ales blonda
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Andreea Spătaru și Sorin Marica/ sursă foto: social media
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Andreea Spătaru și omul de afaceri Sorin Marica s-au căsătorit după aproape 20 de ani de relație. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns alături de familie și cei mai apropiați prieteni. 

Andreea Spătaru, fosta asistentă de la matinalul „Neața cu Răzvan și Dani” s-a căsătorit civil cu afaceristul Sorin Marica. Cei doi formează un cuplu de 18 ani, însă nu s-au grăbit să facă pasul cel mare. Recent, au decis că acum este momentul să își unească destinele și au semna actele de căsătorie. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, alături de ei fiind familia, cei mai dragi prieteni și, evident, alături de cei doi copii pe care îi au împreună, Maria (17) și Iosif (8 ani).

Andreea Spătaru și Sorin Marica/ sursă foto: social media

Pentru eveniment, fosta asistentă de la „Neața” a radiat într-o rochie midi albă, fără bretele, care i-a pus cu umerii goi, care i-a pus în evidență umerii goi. Ținuta a fost completată de o pereche de sandale albe și un buchet de flori cu trandafiri, hortensie și plante decorative. Afaceristul Sorin Marica a mers pe varianta clasică și a mizat pe eleganță. A ales un costum negrum, croit impecabil, o cămașă albă și pantofi negri lucioși.

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„Soț și soție, 30.09.2026”, a fost mesajul din dreptul fotografiilor postate de Andreea Spătaru pe o rețea de socializare.

Cine este Andreea Spătaru

Andreea Spătaru și Sorin Marica au fost stabiliți în SUA vreme de mai mulți ani, pe când fiica lor avea doar 3 ani, însă recent au revenit în România. Soția afaceristului a devenit cunoscută în anul 2005, când a reprezentat echipa Rapid în proiectul „Divizia Sexy”, o competiție online în care suporterii își votau favoritele. Ulterior a făcut parte din echipa matinalilor de la Neata cu Răzvan și Dani, în perioada când emisiunea era difuzată de postul Național TV. Tot în cadrul aceluiași trust, Andreea a jucat rolul unei secretare din serialul „Cuscrele”.

De asemenea, fosta asistentă a acceptat să pozeze de două ori în revista Playboy, în 2007 și 2009. Un an mai târziu, în 2010, Andreea Spătaru a participat în emisiunea „Dansez pentru tine”, iar la scur timp s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor.

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