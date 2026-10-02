Gabi Torje, cu lacrimi în ochi. Care este cel mai mare regret al său: „Aș fi fost împlinit”

Gabi Torje a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii „Furnicuțele”. Fostul fotbalist de la Dinamo i s-a confesat lui Cătălin Măruță și a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete ale vieții sale.

În cadrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, „Lucrarea de control” a lui Cătălin Măruță a scos la iveală detalii neștiute din viața de familie a lui Gabriel Torje. Concurentul de la Asia Express a recunoscut că singurul său mare regret în acest moment al vieții este faptul că nu a devenit încă tată, menționând că un copil l-ar face cu adevărat împlinit. Discreția a fost tot timpul o prioritate pentru concurentul de la Asia Express, mai ales atunci când a venit vorba despre viața sa personală.

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Gabriel Torje și Larisa, un cunoscut make-up artist și trainer în industria de beauty din București, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 6 ani, însă până acum nu au luat în calcul pasul spre căsătorie. Concurentul de la Asia Express s-a declarat adeptul relațiilor discrete și a preferat să își țină partenera cât mai ferită de aparițiile publice și de ochii curioși ai presei.

„La mine… când o să fie cazul (n.r. nuntă). Suntem de o lungă perioadă de timp. E o relație de care nu vorbesc, nu mă afișez online. Eu țin foarte mult la discreție, de aceea nici nu apare în general, nu vine. Nu m-a schimbat nimeni, te schimbi tu dacă vrei. Cine se schimbă pentru o relație la început, nu e cel adevărat. Este una dintre persoanele care a fost alături de mine și de familia mea și în momentele foarte grele”, a mai spus Gabi Torje.

„E o perioadă mai complicată acum”

Recent, Gabi Torje a dezvăluit că în relația cu Larisa au intervenit anumite probleme de cuplu, însă cumpăna prin care trec nu pare a fi atât de critică încât să îi ducă la despărțire. Deși nu a oferit prea multe detalii despre relația sa, concurentul de la Asia Express 2026 a lăsat să se înțeleagă faptul că relația ocupă un loc foarte important în viața sa.

”E o perioadă mai complicată acum, dar de cinci ani, aproape șase ani, sunt cu cineva. Problema este că nu a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite. (…) E o perioadă mai dificilă, ca în orice relație, dar nimic care să separe drumurile. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, a declarat Gabi Torje, la Xtra Night Show.

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