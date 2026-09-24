Gabi Torje, mesaj emoționant în ziua în care tatăl său ar fi fost sărbătorit. Ce a postat concurentul de la Asia Express

Gabi Torje, mesaj emoționant în ziua în care tatăl său ar fi fost sărbătorit. Ce a postat concurentul de la Asia Express
Galerie Foto 5
Gabi Torje / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O zi care ar fi trebuit să fie prilej de sărbătoare s-a transformat într-un moment de dor pentru Gabi Torje. Fostul fotbalist și concurent al emisiunii „Asia Express” a marcat ziua de naștere a tatălui său printr-o postare dedicată memoriei acestuia, în care și-a exprimat emoțiile și dorul pe care îl poartă.

Timpul nu a șters dorul pe care Gabi Torje îl poartă tatălui său, plecat dintre cei vii în urmă cu mai bine de patru ani. Într-o zi cu o semnificație aparte pentru familie, fostul fotbalist și-a îndreptat gândurile către părintele său și a marcat momentul printr-un mesaj încărcat de emoție.

Gabi Torje a publicat un mesaj în memoria tatălui său

O dată cu o încărcătură sentimentală aparte l-a făcut pe Gabi Torje să se gândească la tatăl său. În ziua în care acesta ar fi trebuit să își celebreze ziua de naștere, concurentul de la „Asia Express” a ales să îi dedice câteva rânduri, exprimându-și public dorul și emoțiile.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Astăzi era ziua ta, tată. Dumnezeu să te odihnească”, a scris Gabi Torje, într-un mesaj scurt, dar plin de emoție.

Pierderea tatălui său, în februarie 2022, a reprezentat un moment dureros pentru Gabi Torje. Chiar dacă au trecut mai mulți ani de la acel moment, fostul internațional român continuă să vorbească despre părintele său cu aceeași încărcătură emoțională. Cu ocazia zilei sale de naștere, sportivul a publicat în mediul online un mesaj prin care i-a cinstit memoria.

Câteva cuvinte au fost suficiente pentru ca Gabi Torje să transmită cât de mult îi lipsește tatăl său și cât de importantă rămâne amintirea acestuia.

Sursa foto: Social media

La momentul dispariției, fostul fotbalist a făcut publică vestea pe Instagram. Prin mesajul postat, Gabi Torje a rememorat relația strânsă pe care a avut-o cu părintele său. Acesta a avut un rol esențial încă din primii ani ai carierei lui Gabi Torje. L-a apropiat de fotbal, l-a însoțit la început de drum și i-a oferit sprijinul necesar pentru a-și urma pasiunea.

„Ai fost persoană care m-a dus la fotbal prima oară, care m-ai învățat să alerg pe un teren de fotbal, care m-ai certat atunci când a trebuit, care m-ai felicitat atunci când am meritat, ai fost și vei rămâne veșnic în inima mea! Drum lin, tată!”, a scris Gabi Torje pe Instagram în februarie 2022.

CITEȘTE ȘI: Cum a rămas Gabi Torje fără 600.000 de euro. Țeapa uriașă care i-a golit buzunarele

Câte limbi străine vorbește Gabi Torje. Marele lui avantaj la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bucurie mare în familia lui Albert NBN. Sora trapperului a devenit mamă și a dezvăluit numele bebelușului
Bucurie mare în familia lui Albert NBN. Sora trapperului a devenit mamă și a dezvăluit numele bebelușului
„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor
„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret, după Asia Express. Maurice Munteanu nu a fost invitat
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret, după Asia Express. Maurice Munteanu nu a fost invitat
Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”
Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”
Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express
Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Gandul.ro
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic”
Adevarul
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic”
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York
Digi24
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său
Click.ro
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Digi24
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Gandul.ro
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
Mediafax Italia
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.