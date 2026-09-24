Gabi Torje, mesaj emoționant în ziua în care tatăl său ar fi fost sărbătorit. Ce a postat concurentul de la Asia Express

O zi care ar fi trebuit să fie prilej de sărbătoare s-a transformat într-un moment de dor pentru Gabi Torje. Fostul fotbalist și concurent al emisiunii „Asia Express” a marcat ziua de naștere a tatălui său printr-o postare dedicată memoriei acestuia, în care și-a exprimat emoțiile și dorul pe care îl poartă.

Timpul nu a șters dorul pe care Gabi Torje îl poartă tatălui său, plecat dintre cei vii în urmă cu mai bine de patru ani. Într-o zi cu o semnificație aparte pentru familie, fostul fotbalist și-a îndreptat gândurile către părintele său și a marcat momentul printr-un mesaj încărcat de emoție.

Gabi Torje a publicat un mesaj în memoria tatălui său

O dată cu o încărcătură sentimentală aparte l-a făcut pe Gabi Torje să se gândească la tatăl său. În ziua în care acesta ar fi trebuit să își celebreze ziua de naștere, concurentul de la „Asia Express” a ales să îi dedice câteva rânduri, exprimându-și public dorul și emoțiile.

„Astăzi era ziua ta, tată. Dumnezeu să te odihnească”, a scris Gabi Torje, într-un mesaj scurt, dar plin de emoție.

Pierderea tatălui său, în februarie 2022, a reprezentat un moment dureros pentru Gabi Torje. Chiar dacă au trecut mai mulți ani de la acel moment, fostul internațional român continuă să vorbească despre părintele său cu aceeași încărcătură emoțională. Cu ocazia zilei sale de naștere, sportivul a publicat în mediul online un mesaj prin care i-a cinstit memoria.

Câteva cuvinte au fost suficiente pentru ca Gabi Torje să transmită cât de mult îi lipsește tatăl său și cât de importantă rămâne amintirea acestuia.

La momentul dispariției, fostul fotbalist a făcut publică vestea pe Instagram. Prin mesajul postat, Gabi Torje a rememorat relația strânsă pe care a avut-o cu părintele său. Acesta a avut un rol esențial încă din primii ani ai carierei lui Gabi Torje. L-a apropiat de fotbal, l-a însoțit la început de drum și i-a oferit sprijinul necesar pentru a-și urma pasiunea.

„Ai fost persoană care m-a dus la fotbal prima oară, care m-ai învățat să alerg pe un teren de fotbal, care m-ai certat atunci când a trebuit, care m-ai felicitat atunci când am meritat, ai fost și vei rămâne veșnic în inima mea! Drum lin, tată!”, a scris Gabi Torje pe Instagram în februarie 2022.

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