Valentina, ultima postare înainte de crimă. Imaginea care a apărut pe TikTok cu cinci zile înainte ca tânăra să fie găsită moartă

Valentina, ultima postare înainte de crimă. Imaginea care a apărut pe TikTok cu cinci zile înainte ca tânăra să fie găsită moartă
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Cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, continuă să fie anchetat de autorități. În timp ce polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața femeii, pe rețelele sociale a reapărut una dintre ultimele imagini publicate pe contul acesteia.

Valentina era originară din Filiași, județul Dolj, iar în ultimele luni locuia în județul Vâlcea împreună cu partenerul său, un bărbat în vârstă de 30 de ani. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni. Bărbatul este în prezent inculpat pentru omor și, potrivit informațiilor transmise de anchetatori, ar fi părăsit România, ajungând în Ungaria. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Valentina, ultima postare înainte de crimă

În acest context, ultima postare de pe TikTok a Valentinei atrage atenția. Imaginea a fost publicată cu aproximativ cinci zile înainte ca trupul tinerei să fie descoperit în apele Oltului. În fotografie, Valentina apare alături de iubitul ei.

Imaginea contrastează puternic cu ceea ce avea să se întâmple ulterior. Pe conturile sale de socializare, Valentina obișnuia să publice fotografii și videoclipuri în care apărea zâmbind, dansând sau ascultând muzică. Ultima apariție online alături de partenerul ei a devenit astfel un element urmărit cu atenție după descoperirea crimei.

Ultima postare a Valentinei/foto: TikTok

Trupul tinerei a fost descoperit într-o valiză de aproximativ 80 de centimetri pe 50 de centimetri, observată plutind în zona barajului Zăvideni, din județul Vâlcea. Fermoarul geamantanului era parțial deschis, iar câteva șuvițe de păr erau vizibile.

Cei care au observat valiza în apă au alertat autoritățile, iar polițiștii ajunși la fața locului au început verificările pentru stabilirea identității victimei și a circumstanțelor în care aceasta a ajuns în râu. Ulterior, femeia a fost identificată drept Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași.

Unul dintre punctele importante ale anchetei îl reprezintă locuința în care Valentina și partenerul ei ar fi locuit. În urma verificărilor efectuate acolo, criminaliștii au identificat pe o saltea mai multe pete de culoare brun-roșiatică. Acestea urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă reprezintă sânge și cui îi aparțin.

Anchetatorii încearcă, de asemenea, să refacă traseul bărbatului după dispariția Valentinei. Potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei, acesta ar fi părăsit România și ar fi ajuns în Ungaria. Un cunoscut l-ar fi transportat până acolo, după ce bărbatul ar fi susținut că are probleme cu mașina. Persoana respectivă este audiată în calitate de martor, iar până în prezent nu există informații că ar fi știut motivul real pentru care acesta voia să ajungă în afara țării.

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