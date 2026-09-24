„Eram eu în locul ei”. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei

„Eram eu în locul ei”. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Iubitul Valentinei a contactat și alte domnișoare
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Noi informații ies la iveală în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt. O tânără cunoscută pe TikTok susține că a fost contactată în repetate rânduri de iubitul Valentinei, bărbatul căutat acum de autorități.

Veronica, dansatoare de bellydance și creatoare de conținut, a povestit într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că Vlad ar fi încercat să se apropie de ea cu ceva timp înainte. Potrivit relatării sale, bărbatul îi trimitea mesaje și încerca să o convingă să înceapă o relație cu el.

Dezvăluirea a căpătat o cu totul altă semnificație după ce Veronica a aflat despre cazul Valentinei. Tânăra a mărturisit că vestea a șocat-o și că s-a gândit la posibilitatea ca ea să fi ajuns într-o situație similară dacă ar fi acceptat propunerile bărbatului.

„Îmi dădea mesaje, îmi zicea să îl aleg în viața lui. Bine că nu l-am ales. Eram eu în locul ei, ferească Dumnezeu. Am rămas pardaf. Mi-e scârbă de oamenii aceștia”, a declarat Veronica, pe TikTok.

Iubitul Valentinei ar fi fugit din țară

Cazul Valentinei este investigat de autorități, iar iubitul acesteia nu a fost găsit până în prezent. După descoperirea trupului tinerei, Vlad ar fi plecat de la domiciliu, iar anchetatorii nu au mai reușit să ia legătura cu el. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Bărbatul a fost ulterior dat și în urmărire internațională. Potrivit informațiilor din anchetă, un prieten al acestuia le-ar fi spus polițiștilor că Vlad i-a cerut ajutorul pentru a părăsi România. Acesta ar fi invocat o problemă la mașină și i-ar fi spus că trebuie să ajungă în Ungaria, fără să îi dezvăluie adevăratul motiv al plecării.

Anchetatorii verifică informațiile referitoare la traseul său și iau în calcul posibilitatea ca acesta să fi ieșit din țară prin punctul de frontieră Nădlac. Deocamdată, nu se știe cu exactitate unde se află Vlad și nici dacă a rămas în afara României sau a revenit pe teritoriul țării.

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