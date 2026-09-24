Valerie Lungu a cedat la Asia Express! Problemele de sănătate ale lui Alex Gîlcă au adus-o la capătul puterilor

Valerie Lungu a cedat la Asia Express! Problemele de sănătate ale lui Alex Gîlcă au adus-o la capătul puterilor
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Participarea la Asia Express s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta Valerie Lungu. În ediția difuzată pe 23 septembrie, concurenta a ajuns într-un moment în care presiunea acumulată pe parcursul competiției a devenit copleșitoare. Oboseala, problemele de sănătate și grijile legate de starea partenerului său, Alex Gîlcă, au făcut-o să izbucnească în lacrimi și să ia în calcul retragerea din competiție.

Concurenții se aflau în China, într-o etapă în care fiecare probă devenea tot mai solicitantă, iar miza era una importantă. După mai multe zile petrecute în condiții dificile, fără confortul de acasă și cu numeroase provocări de depășit, tensiunea dintre echipe a crescut considerabil.

Pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, situația a devenit și mai complicată după ce cei doi au ajuns din nou în cursa pentru ultima șansă. Echipa lor a fost nominalizată să participe la această etapă alături de Cheloo și Mihai Ban, dar și de Maurice Munteanu și Connie Preda.

Momentul în care Valerie Lungu nu a mai rezistat

Înainte de începerea cursei, starea emoțională a lui Valerie Lungu s-a deteriorat rapid. Unul dintre momentele care au afectat-o cel mai mult a fost cel în care l-a văzut pe Alex Gîlcă încercând să își facă exercițiile de Tai Chi, în ciuda problemelor pe care le avea la genunchi.

Pentru concurentă, imaginea partenerului său încercând să se pregătească pentru o nouă probă, deși era vizibil afectat de accidentarea sa, a fost greu de gestionat. Îngrijorarea pentru sănătatea lui Alex s-a suprapus peste oboseala acumulată în timpul competiției și peste presiunea unei noi curse pentru supraviețuirea în show.

Valerie a ajuns astfel să plângă și să îi transmită partenerului că nu mai este dispusă să continue în aceleași condiții. Pentru ea, starea fizică a lui Alex a devenit mai importantă decât rezultatul obținut în competiție.

„Eu nu mai pot să fac, te rog, ascultă-mă. Eu nu mai pot să fac. Eu mă uit la tine cum te chinui (…) Eu nu pot să mă uit la tine cum te chinui (…) Sănătatea e mai importantă decât jocul (…) Înțelege odată (…) Eu vreau penalizare în momentul ăsta. Eu văd cum tu nu stai normal. Eu nu mai vreau (…) Vreau să mă duc acasă, și așa toți concurenții mă votează permanent (…) Nu mai vreau, înțelege că nu mai vreau. Nu mai vreau să fac nimic”, a transmis Valerie Lungu.

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Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express

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