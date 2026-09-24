Ce i-a spus iubitul Valentinei mamei sale cu doar câteva ore înainte să fugă din țară. Care ar fi fost planul bărbatului, de fapt

Ce i-a spus iubitul Valentinei mamei sale cu doar câteva ore înainte să fugă din țară. Care ar fi fost planul bărbatului, de fapt
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Ancheta în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, a intrat într-o nouă etapă. Principalul suspect în dosarul de omor este chiar iubitul victimei, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care ar fi părăsit România înainte ca trupul femeii să fie găsit.

Pe numele acestuia a fost emis, miercuri seară, un mandat de arestare preventivă în lipsă. Anchetatorii au dispus, totodată, darea lui în urmărire, după ce au apărut informații potrivit cărora bărbatul s-ar afla în Ungaria.

Care ar fi fost planul bărbatului, de fapt

Cazul a ieșit la iveală după ce o valiză de dimensiuni mari a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni, pe râul Olt. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în interior trupul neînsuflețit al unei femei. Victima a fost identificată drept Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani originară din Filiași, județul Dolj.

Valentina era fiica unui lăutar cunoscut în zona Filiașiului. În ultimele luni, tânăra se mutase în Vâlcea, unde locuia împreună cu partenerul său, un frizer în vârstă de 30 de ani. Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet, iar relația lor ar fi început cu aproximativ trei luni înainte de tragedie.

Cu doar câteva ore înainte de dispariția Valentinei, bărbatul și-ar fi văzut mama. Potrivit informațiilor relatate de aceasta, întâlnirea a avut loc luni, în jurul prânzului. Suspectul i-ar fi spus că intenționează să plece la București, unde ar fi avut programări la clienți, și că urma să o ajute și pe mama sa să ajungă la analize. Femeia susține că fiul ei părea calm și nu i-a dat motive să creadă că s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit.

În timpul discuției, mama bărbatului nu ar fi întrebat de Valentina sau unde se afla aceasta. Femeia a povestit că fiul său îi spusese în repetate rânduri să nu îl întrebe unde merge, motiv pentru care nu a insistat și nu a bănuit că în spatele plecării sale s-ar putea afla un eveniment grav. Ulterior, când anchetatorii au început să caute informații despre tânără, discuția avută cu fiul său a devenit un element important pentru reconstituirea ultimelor ore înainte ca acesta să părăsească zona.

Mama suspectului: „Luni l-am văzut.”

Reporter: Când? La ce oră?

Mama suspectului: „Nu știu, în jurul orei pe aici 12-1, că eram la cules de mere, mi-a zis că pleacă la București, că și acolo avea clienți și vine să mă ducă la analize. Atât. Foarte liniștit, foarte calm.”

Reporter: De fată ați întrebat? De Valentina.

Mama suspectului: „Nu am întrebat, pentru că nu am întrebat. El mi-a spus de multe ori, fiind de mic plecat de acasă, ‘să nu mai întrebi, mami, unde mă duc’, că știu ce am eu de făcut.”, potrivit știrileprotv.ro

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