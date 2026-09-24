„EXCLUSIV RAPID” debutează astăzi! Gigi Stancu și Cristian Soaita, invitații primei ediții

„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, debutează astăzi, 24 septembrie, cu prima ediție a noului sezon.

Emisiunea va fi prezentată de Andi Amironoaiei și va începe la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

Prima ediție îi va avea ca invitați pe Gigi Stancu, unul dintre cunoscuții suporteri rapidiști, și pe Cristian Soaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook.

Cei doi vor discuta despre cele mai importante subiecte din actualitatea giuleșteană și despre situația echipei, într-o ediție dedicată suporterilor alb-vișinii.

„Exclusiv Rapid” își păstrează formatul dedicat comunității rapidiste, cu discuții despre echipă și invitați apropiați de club și de fenomenul Rapid.

Prima ediție poate fi urmărită astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.