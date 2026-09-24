Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire

Ancheta privind moartea Valentinei, tânăra de 28 de ani care a fost descoperită într-o valiză abandonată în râul Olt, a avansat. Autoritățile au identificat autoturismul despre care susțin că ar fi fost folosit de partenerul victimei, acesta fiind principalul suspect în dosar.

Oamenii legii au încercat să reconstituie succesiunea evenimentelor care au dus la tragedie. Între timp, bărbatul este căutat de autorități, după ce instanța a decis arestarea preventivă în lipsă.

Anchetatorii iau în calcul faptul că suspectul ar fi părăsit deja teritoriul României. Conform ultimelor informații, acesta ar fi ajuns în Ungaria, fiind sprijinit în deplasare de un apropiat. În contextul în care bărbatul nu a fost încă localizat, autoritățile au demarat emiterea unui mandat european de arestare, care permite căutarea și reținerea lui pe teritoriul altor state.

Anchetatorii ar fi reușit să refacă, pas cu pas, deplasările suspectului din România și să stabilească succesiunea evenimentelor din noaptea crimei.

Mașina lui Vlad a fost găsită în Sibiu

Conflictul dintre cei doi ar fi început în locuința bărbatului de 30 de ani. După agresiune, trupul victimei ar fi fost introdus într-o valiză. Suspectul ar fi transportat-o cu autoturismul personal până în apropierea râului Olt, unde ar fi abandonat geamantanul. Ulterior, acesta și-ar fi continuat deplasarea spre Sibiu.

Autoturismul despre care anchetatorii cred că a fost folosit pentru transportul trupului Valentinei a fost identificat ulterior în Sibiu, devenind o piesă importantă în reconstruirea traseului parcurs de suspect.

Primele verificări efectuate de autorități ar fi scos la iveală indicii care susțin scenariul luat în calcul în anchetă. Ulterior, suspectul ar fi apelat la un cunoscut și i-ar fi cerut să îl transporte cu mașina până în Ungaria, susținând că autoturismul său nu mai funcționează.

În fața polițiștilor, bărbatul care l-ar fi ajutat să părăsească România ar fi declarat că nu a observat nimic neobișnuit în comportamentul acestuia. Potrivit mărturiei sale, suspectul părea calm și nu i-ar fi dat motive să creadă că ar fi fost implicat într-o faptă atât de gravă.

Raportul medico-legal a adus, la rândul său, o informație importantă pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit Valentina. Medicii legiști au stabilit că tânăra își pierduse viața înainte ca trupul său să ajungă în apele Oltului.

Autoritățile sunt pe urmele lui Vlăduț Băltățeanu

Cercetările continuă, în timp ce autoritățile încearcă să îl localizeze pe bărbatul în vârstă de 30 de ani. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă de către Tribunalul Vâlcea.

Autoritățile fac demersurile necesare pentru ca, în perioada următoare, pe numele suspectului să fie emis și un mandat european de arestare. Până atunci, bărbatul este căutat pe întreg teritoriul țării. Datele sale de identificare, inclusiv fotografia, au fost făcute publice de Poliția Română.

În paralel cu ancheta, părinții Valentinei se pregătesc să își conducă fiica pe ultimul drum. Trupul tinerei a fost adus la locuința tatălui său, unde cei apropiați își iau rămas-bun înainte de ceremonia de înmormântare.

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