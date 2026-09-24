Filmului crimei din Vâlcea i se adaugă noi detalii. Traseul lui Vlad după ce Valentina a murit

Filmului crimei din Vâlcea i se adaugă noi detalii. Traseul lui Vlad după ce Valentina a murit
Vlad, iubitul Valentinei a fugit din țară / Sursa foto CANCAN
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Detalii șocante ies la iveală în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani care a avut parte de un sfârșit tragic. După ce a fost ucisă în urma unei agresiuni comise de iubitul ei, trupul ei a fost ascuns într-o valiză și aruncat în râul Olt. Ulterior, bărbatul a dispărut, iar polițiștii încearcă să afle unde se află.

Anchetatorii au reconstituit, pe baza informațiilor adunate până acum, o parte din traseul lui Vlad Bălțășeanu după momentul în care Valentina a murit. Suspectul a pus trupul tinerei într-un geamantan, apoi l-a transportat cu mașina până în zona barajului Ionești. Acolo, valiza a fost aruncată în apele Oltului.

Vlad Bălțășeanu a fugit din țară

După acest moment, bărbatul ar fi continuat deplasarea către Sibiu. Mașina cu care s-a deplasat a fost ulterior abandonată, iar suspectul ar fi încercat să părăsească România.

Pentru a ajunge în Ungaria, Vlad ar fi cerut ajutorul unui prieten, căruia i-a spus că autoturismul său are probleme și că trebuie să ajungă peste graniță. Bărbatul care l-a transportat nu a știut că este căutat pentru o crimă. După ce a aflat despre anchetă, acesta s-a prezentat la poliție și a povestit oamenilor legii ce s-a întâmplat.

Autoritățile române au colaborat cu cele din Ungaria și ar fi verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona în care suspectul ar fi fost lăsat.

Înainte de tragedie, Valentina își contactase tatăl pentru ultima dată chiar în seara în care a murit. În locuința familiei lui Vlad, din Tomșani, Vâlcea, avea loc o petrecere. Potrivit informațiilor din anchetă, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, care ar fi degenerat în violență.

A doua zi, Valentina nu mai era de găsit. Tatăl ei a sperat până în ultima clipă că fiica sa este în viață. Poliția continuă căutările pentru găsirea lui Vlad Bălțășeanu. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar bărbatul este dat în urmărire.

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Iubitul fetei din valiza de pe Olt avea antecedente. Trecutul amoros dubios al lui Vlad, suspect în cazul crimei din Filiași

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