Bucurie mare în familia lui Albert NBN. Sora trapperului a devenit mamă și a dezvăluit numele bebelușului

Bucurie mare în familia lui Albert NBN! Sora artistului a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit deja numele pe care îl va purta micuțul. Alegerea are o semnificație specială pentru familie, iar aceasta a explicat și povestea din spatele numelui.

Astrid are parte de cel mai emoționant moment, după venirea pe lume a micuțului său. Totodată, fratele ei, Albert NBN, care este și mezinul familiei, se bucură acum de statutul de unchi. Noul membru al familiei a devenit rapid centrul atenției, iar mama lui nu s-a mai dezlipit de bebeluș încă din primele clipe.

Pentru cei care nu știu, Albert NBN s-a remarcat în scena trap din România, devenind unul dintre numele cunoscute ale genului. Pasiunea pentru muzică se regăsește și în familia sa, sora artistului, Badd G, alegând la rândul ei să urmeze o carieră în acest domeniu.

Sora lui Albert NBN a născut un băiețel

Înainte de momentul nașterii, Astrid a trecut printr-o perioadă încărcată de emoții. Acum, însă, cea mai importantă etapă s-a încheiat. Cu alte cuvinte, proaspăta mămică se poate bucura de timpul petrecut alături de fiul său. Sora lui Albert NBN a prezentat bebelușul și în mediul online, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii dintre cei care au văzut fotografiile au remarcat asemănarea dintre micuț și celebrul său unchi.

„Seamănă leit cu Albert! Să vă trăiască”, a fost unul dintre comentarii.

În secțiunea de comentarii au apărut însă și opinii diferite. O parte dintre cei care au văzut imaginile au remarcat că trăsăturile băiețelului le amintesc mai degrabă de cele ale tatălui său, Sermin Pian.

„Sa vă trăiască SERMINICĂ Junior!”, a scris o altă persoană.

Micuțul va purta prenumele unchiului său

Sora artistului a ales pentru fiul său numele Amun Albert, o combinație care nu a trecut neobservată în mediul online. Cel de-al doilea prenume este același cu al unchiului său, în timp ce Amun are o puternică încărcătură istorică, fiind un nume asociat cu Egiptul Antic și cu vechea religie egipteană.

În mitologia Egiptului Antic, Amun, întâlnit și sub forma Amon, ocupa un loc important în rândul zeilor. Numele său este tradus, în mod tradițional, prin ideea de „cel ascuns” sau „cel nevăzut”.

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Cum le răspunde Albert NBN celor care îl atacă pentru că a abandonat școala