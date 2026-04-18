Sora lui Albert NBN e foc și pară, după ce Tavi Colen i-a declarat ”război” trapperului: ”E toată familia revoltată”

S-a aprins un nou conflict al generațiilor în muzica din România. Controversatul Albert NBN a ajuns în atenția lui Tavi Colen. Solistul trupei Talisman i-a declarat război rapperului.

Recent, Tavi Colen a fost invitat în podcastul lui Bursucu`, locul unde și-a dat frâu liber exprimării și a vorbit deschis despre noile generații de artiști din România. Printre altele, el a adus în discuție temele abordate în melodiile cântate de tinerii artiști din România.

Tavi Colen și Albert NBN, duelul generațiilor în muzică

Punctul de referință (și exemplul negativ) a fost festivalul Beach, please!, în special versurile controversatului rapper Albert NBN. Solistul trupei Talisman l-a desființat public pe rapper și a tras un semnal de alarmă, considerând că mesajele transmise în piesele lui Albert NBN sunt instigatoare pentru tineri și pot avea consecințe grave.

„Despre Beach, Please! e mult de discutat. Ce emoție îți trece când spui că „îmi bag aia în România?” Dacă aș fi dat ochii cu el l-aș fi tamponat rău de tot. Când spui asta la 20.000 de copii: „nu i-am dat să fumeze, i-am dat c*&%$^& și am pus-o în mașină”, păi tu îmi instigi copilul, care a plătit bilet tine, să-l înveți să ia c*&4#% în mașină, să profite de fata aia în mașină?! Din acel moment, pentru mine, agariciul ăla n-are nicio șansă să mai urce pe scenă că îi rup picioarele. Senzaționalul vinde foarte ușor, dar a băga și a-ți scoate nu e nimic senzațional”, a spus Tavi Colen în podcastul lui Bursucu`.

În timp ce Tavi Colen îl făcea praf pe Albert NBN, BaddG, sora mai mare a rapperului, a sărit în apărarea acestuia pe TikTok, dezvăluind că nu este străină de aceste reacții din partea artiștilor cu experiență din România. Ea a dat exemplul unui alt cântăreț care i-a criticat versurile lui Albert NBN. Fără a da nume, ea a povestit că la unele dintre concertele lor a văzut-o pe fiica respectivului în fața scenei, cântând vers cu vers piesele pe care tocmai tatăl ei le critica public.

„Este toată familia foarte revoltată din cauza acelui podcast și din cauza acelui comunist care este foarte frustat că nu îi ascultă nimeni din generația tânără melodiile, și că s-a dus fiul lui la Beach, Please! și l-a auzit pe Albert când a cântat și nu l-a ascultat pe el. Bun! Vreau și eu să spun ceva. În urmă cu ceva timp, a ieșit un mare cântăreț și a vorbit extraordinar de urât de fratele meu. După chestia asta am avut un concert cu Albert, iar fetița lui era prima în public și fredona foarte tare melodiile lui frate-miu, inclusiv acea melodie de care a sărit taică-su de c^& în sus. Trebuia să-i fac o poză sau să o filmez și să o pun pe TikTok., a spus sora mai mare a lui Albert NBN.

Albert NBN, operat de urgență! Imagine îngrijorătoare cu trapperul pe patul de spital

Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a bifat jackpotul în carieră