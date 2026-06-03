A apelat la fertilizare in vitro, dar totul a eșuat. Apoi îndrăgita vedetă americană a primit cea mai frumoasă surpriză

Mandy Moore a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile experiențe din viața sa personală. Actrița și cântăreața americană a dezvăluit că a urmat un tratament de fertilizare in vitro care nu a avut succes, înainte de a rămâne însărcinată în mod neașteptat cu cel de-al treilea copil al său, fiica Louise „Lou” Goldsmith.

Invitată în podcastul „Not Skinny But Not Fat”, Mandy Moore a povestit că a apelat la fertilizarea in vitro ca o măsură de siguranță, deși primele două sarcini au fost obținute în mod natural.

Mandy Moore, sinceră despre experiența FIV

Vedeta, căsătorită cu muzicianul Taylor Goldsmith, își dorea să aibă posibilitatea de a păstra un embrion congelat până în momentul în care cuplul ar fi decis dacă își dorește sau nu un al treilea copil. Aceasta a mărturisit:

„Am făcut un ciclu de FIV și nu a avut succes. Nu am obținut ovule viabile și nici embrioni.”

După această experiență, actrița a crezut că familia ei va rămâne formată din patru persoane. Moore a explicat:

„Mi-am spus că dacă este ceva ce trebuie să se întâmple, atunci se va întâmpla în mod natural.”

Sarcina care a luat-o prin surprindere

La momentul respectiv, Mandy Moore era deja mama a doi băieți: August „Gus” Harrison Goldsmith, în vârstă de 5 ani, și Oscar „Ozzie” Bennett Goldsmith, de 3 ani. Tocmai de aceea apariția celei de-a treia sarcini a fost complet neașteptată.

„Și apoi Lou a decis pur și simplu să apară”, a glumit artista despre fiica sa, Louise „Lou” Goldsmith, născută în 2024. „A apărut într-un mod foarte, foarte surprinzător. Nu încercam să avem un copil, dar eram deschiși la această posibilitate după tot ceea ce se întâmplase cu FIV.”

Problemele de fertilitate despre care a vorbit în trecut

Nu este pentru prima dată când Mandy Moore vorbește despre provocările legate de fertilitate. În 2024, vedeta dezvăluia că înainte de prima sa sarcină primise un diagnostic care îi reducea considerabil speranțele de a deveni mamă. Aceasta povestea:

„Doctorul mi-a spus că existau șanse foarte mici să rămân însărcinată, iar apoi, spre surprinderea noastră, am rămas însărcinată cu Gus.”

Experiența a făcut-o să privească fiecare sarcină ca pe un adevărat miracol.

„Încă mă recuperez emoțional”

Moore recunoaște că perioada ultimilor ani a fost extrem de intensă. Între nașterea celui de-al doilea copil și venirea pe lume a lui Lou au trecut mai puțin de doi ani, iar artista spune că încă încearcă să se adapteze la ritmul unei familii cu trei copii mici.

„Am avut trei copii în trei ani și jumătate”, a spus ea.

Întrebată dacă această experiență și-a pus amprenta asupra ei, răspunsul a fost sincer:

„Încă mă recuperez emoțional.”

Cu toate acestea, actrița spune că se consideră norocoasă deoarece sarcinile sale au fost relativ ușoare.

„Din punct de vedere fizic și energetic, sarcina a fost foarte ușoară pentru mine. Nu am avut simptome postpartum și, privind în ansamblu, am avut un parcurs destul de simplu.”

Mesajul emoționant despre maternitate

În mai 2025, Mandy Moore a sărbătorit prima Zi a Mamei în postura de mamă a trei copii și a publicat un mesaj emoționant pe Instagram. Vedeta a împărtășit:

„A fi mamă este cel mai mare dar din viața mea și, deși nu încetezi niciodată să te îngrijorezi, să faci planuri sau să te stresezi, bucuria profundă și autentică depășește orice altceva.”

Ea le-a mulțumit femeilor din jurul său care au sprijinit-o în această călătorie și care au ajutat-o să nu se simtă singură în rolul de mamă.

Cine este Mandy Moore

Mandy Moore, pe numele complet Amanda Leigh Moore, este una dintre cele mai cunoscute artiste americane care au reușit să aibă succes atât în muzică, cât și în actorie.

Devenită celebră la finalul anilor ’90 odată cu hitul „Candy”, a cunoscut ulterior succesul în cinematografie prin filmul „A Walk to Remember”. Publicul o mai cunoaște pentru rolul Rebecca Pearson din serialul de succes „This Is Us” și pentru vocea personajului Rapunzel din animația Disney „Tangled”.

Din 2018 este căsătorită cu Taylor Goldsmith, liderul trupei Dawes, iar împreună au trei copii.

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