Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil pe dansatorul milionar

Rareș Cojoc nu a rămas mult timp singur după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul a fost surprins în compania unei tinere chiar la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere, eveniment la care au participat și părinții săi. CANCAN.RO a publicat imagini din acea seară, iar prezența misterioasei brunete nu a trecut neobservată. (Vezi imagini aici)

La doar câteva luni după oficializarea divorțului de Andreea Popescu, mama celor trei copii ai săi, Rareș Cojoc pare pregătit să își deschidă din nou sufletul. Deși după despărțire a ales să fie discret și să se concentreze pe proiectele profesionale, aparițiile recente sugerează că în viața sa ar putea exista deja o persoană specială.

Câți ani are tânăra cu care s-a afișat Rareș Cojoc

Tânăra care i-a fost alături la aniversare este Claudia Dumitru, un model român care și-a construit cariera în industria internațională de fashion. Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat existența unei relații, faptul că bruneta a fost prezentă la un eveniment atât de important și că a avut ocazia să îi cunoască familia a alimentat speculațiile privind o posibilă poveste de iubire.

Claudia Dumitru are 29 de ani și urmează să împlinească 30 de ani în toamna acestui an. În schimb, Rareș Cojoc a împlinit recent 37 de ani. Astfel, între cei doi există o diferență de vârstă de șapte ani. Dansatorul a fost căsătorit cu Andreea Popescu, în vârstă de 42 de ani, alături de care are trei copii.

Noua prezență din viața lui Rareș nu este străină de lumea reflectoarelor. Claudia Dumitru este apreciată în domeniul modelingului și a colaborat de-a lungul timpului cu agenții și branduri importante din afara României. Experiența acumulată în industria modei i-a adus numeroase proiecte internaționale și o reputație solidă în acest domeniu.

Numele său a mai apărut în presa mondenă și în trecut. În urmă cu câțiva ani, Claudia Dumitru a fost asociată cu omul de afaceri Bobby Păunescu, după ce cei doi au publicat imagini realizate în aceeași perioadă și în aceeași locație din Elveția, fapt care a stârnit numeroase speculații la acea vreme.

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Decizia luată de Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire