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Decizia luată de Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 19:17
Decizia luată de Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire
Decizia luată de Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc
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Unul dintre cele mai răsunătoare divorțuri din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi și-au spus adio după o căsnicie de durată și trei copii împreună. Deși au preferat să fie discreți și să nu vorbească prea mult despre motivele divorțului, cei doi foști parteneri au admis că ruptura i-a afectat destul de mult. Acum, Andreea Popescu a vorbit deschis despre tot. Ce decizie a luat bruneta după divorțul de Rareș Cojoc?

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi și-au dorit ca despărțirea să fie una discretă, așa că au rezolvat totul la notar. În urma separării, multe s-au schimbat pentru Andreea Popescu, iar acum aceasta a vorbit despre tot.

Decizia luată de Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc

De când a semnat actele de divorț, Andreea Popescu a încercat să nu lase să se vadă cât de afectată este. Aceasta s-a concentrat în ultima perioadă pe copiii săi, dar și pe latura profesională și a încercat să nu arate cât de mult a afectat-o tot ce s-a întâmplat.

Recent, bruneta a admis că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, însă apropiații au jucat un rol important. I-au fost alături la fiecare pas, au susținut-o și au ajutat-o să se vindece. De asemenea, Andreea Popescu a mai mărturisit că în această perioadă s-a apropiat mai mult de Dumnezeu.

„Nu știu dacă este o zi în care te trezești și spui: gata, sunt bine. Cred că vindecarea vine mai degrabă în bucăți mici. Într-o dimineață în care poate nu mai plângi, într-o conversație foarte sinceră, într-o rugăciune spusă sau poate o ieșire cu prietenii.

În perioada aceasta m-am apropiat mai mult de mine, dar mai mult de Dumnezeu. Am învățat să nu mai controlez tot și să nu mai caut răspunsurile imediat”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.

Decizia luată de Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc /Foto: Instagram

Andreea Popescu, mesaj ironic

Deși încearcă să treacă peste fosta relație, Andreea Popescu pare că nu a uitat de tot de Rareș Cojoc. Recent, bărbatul și-a aniversat ziua de naștere și a fost surprins în compania unui fotomodel internațional, despre care se spune că ar fi noua cucerire a dansatorului. (Vezi mai multe detalii AICI).

Ei bine, Andreea Popescu a aflat și ea veștile, care au făcut-o să reacționeze imediat. Aceasta a publicat în mediul online un clip video, în care dansează, iar în dreptul acestuia a atașat un mesaj ironic și cu subînțeles.

„Înapoi la perioada mea de petreceri, pentru că perioada mea de căsnicie nu a funcționat”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

 

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Ce făcea Andreea Popescu, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea ziua de naștere alături de noua cucerire

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