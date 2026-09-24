Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”

Meko a încheiat într-un mod neașteptat episodul în care autoturismul său a fost spart, iar mai multe obiecte personale au dispărut din interior. După ce a apelat la autorități și a făcut public incidentul, luptătorul a anunțat că o parte importantă dintre bunurile care îi fuseseră luate au ajuns din nou la el.

Incidentul a avut loc în urmă cu doar câteva zile, când Meko a descoperit că mașina îi fusese spartă. Din autoturism au dispărut mai multe obiecte personale, printre care telefonul mobil, un parfum, o pereche de ochelari, dar și bani și alte lucruri pe care le avea în mașină.

Meko și-a recuperat telefonul, parfumul și ochelarii

La scurt timp după ce a observat că autoturismul fusese forțat, Meko a anunțat autoritățile. Luptătorul a făcut publică situația și pe rețelele sociale, unde le-a arătat urmăritorilor inclusiv faptul că pe mașină puteau fi observate amprente. Incidentul a atras rapid atenția internauților, mai ales după ce Meko le-a transmis celor responsabili că este de preferat să returneze lucrurile luate.

Situația a avut însă o întorsătură după doar câteva zile. Persoanele care au luat bunurile din mașină au revenit asupra gestului și au restituit o parte dintre obiectele furate.

Printre lucrurile recuperate de Meko se numără telefonul mobil, ochelarii și parfumul. Luptătorul a transmis că recuperarea obiectelor a fost suficientă pentru el și că nu mai are pretenții în ceea ce privește banii care au dispărut în timpul incidentului.

Astfel, Meko a ales să nu insiste pentru recuperarea întregii sume de bani. Potrivit celor povestite de acesta în mediul online, banii pot rămâne la cei care i-au luat, în timp ce faptul că obiectele personale au fost returnate pare să fi fost considerat partea importantă a situației.

Mai mult, reacția lui Meko după recuperarea bunurilor a fost una surprinzătoare. În loc să continue conflictul, acesta a transmis că i-a iertat pe cei implicați și că apreciază faptul că aceștia și-au dat seama că au greșit și au decis să îi înapoieze lucrurile.

„Băieții care mi-au spart mașina acum o zi, două și-au dat seama de ceea ce au făcut și mi-au înapoiat lucrurile, respectiv telefonul, ochelarii și chiar și parfumul ăsta cu cai. Banii să-i cheltuiască ei, nu am nicio pretenție, sunt ok. Să le dea Dumnezeu sănătate! Îmi pare bine că și-au dat seama că au greșit. Eu i-am iertat”, a transmis Meko.

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