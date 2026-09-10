Meko, asaltat de fani la deschiderea noii sale șaormerii! Dorian Popa și Neveu l-au susținut: „Astăzi am făcut un pact”

Meko și-a inaugurat astăzi, 10 septembrie, șaormeria Fight Kebap, iar evenimentul care trebuia să fie o adevărată sărbătoare s-a transformat rapid într-o avanpremieră pentru unul dintre cele mai așteptate dueluri din RXF. La eveniment au fost prezenți Dorian Popa și… Neveu, spre surprinderea tuturor.

Luptătorul de MMA și-a văzut visul devenit realitate chiar vizavi de Arena Națională. Fanii au venit în număr mare, copiii s-au înghesuit pentru poze, iar lângă Meko au fost soția lui, Irina, fiul său, Selim, dar și Dorian Popa.

Surpriza serii? Neveu și-a făcut apariția la șaormeria lui Meko! Cei doi au un istoric complicat și nu sunt tocmai genul de rivali care să se întâlnească la o șaorma și să uite peste noapte toate contrele dintre ei. Însă, de această dată, au lăsat „armele” jos și au făcut pace de dragul copiilor aflați la inaugurare.

Meko și-a deschis șaormerie!

Liniștea n-a durat mult! Meko a scos asul din mânecă și a făcut anunțul care a schimbat complet atmosfera: revine în RXF! Dacă cineva și-a imaginat că Neveu a venit la inaugurare doar pentru o porție de șaorma și o fotografie de complezență cu Meko, s-a înșelat. Luptătorul a recunoscut că, înainte să-i vadă pe copii, avea cu totul alte intenții.

„Sincer, dacă nu erau copiii ăștia aici, îi rupeam maxilarul. Venisem croit pe chestia asta, dar când am văzut așa copii…”, a spus Neveu.

Meko a explicat că întâlnirea dintre cei doi a fost una specială și că, pentru inaugurare, au decis să lase conflictul deoparte. Nu pentru că s-ar fi transformat brusc în cei mai buni prieteni, ci pentru că au avut un motiv mai important.

„Astăzi sunt prieten cu Neveu. Avem o ceartă de foarte mult timp, dar astăzi am făcut un pact pentru Fight Kebab și pentru acești copii. Noi nu promovăm violența, noi promovăm sportul în cușcă și atât. Astăzi ne batem doar pentru cine mănâncă mai bine”, a spus Meko.

Numai că, dincolo de glumele de moment, Meko a lăsat să se înțeleagă foarte clar că relația dintre el și Neveu este departe de a fi una de prietenie. Iar următoarea întâlnire dintre ei nu va mai avea loc la șaorma.

Cei doi au trecut prin suficiente momente împreună, bune și rele, însă asta nu înseamnă că rivalitatea a dispărut. Meko a recunoscut că s-au susținut reciproc în anumite perioade, dar că nu pot să lege o relație de prietenie.

„Dacă nu erau copiii, sărea prin geamuri, dar o să urmeze, în scurt timp, un meci în RXF între noi doi, fără arbitru. Eu l-am susținut în perioadele lui grele, iar el mă susține pe mine, doar că nu putem să fim prieteni. Nu avem cum să fim prieteni de zi cu zi. Pe noi ne-au legat foarte multe lucruri bune”, a spus Meko.

Și, cum era de așteptat, discuția a ajuns exact la subiectul care îi desparte: cine este adevăratul rege al RXF. Neveu nu a renunțat la pretențiile sale și a spus răspicat care este motivul pentru care cei doi continuă să se certe.

„Ne certăm pe cine este regele în RXF dintre noi”, a spus Neveu. „Nu pot fi doi regi pe un singur scaun”, a spus Meko. „Centura este la mine”, i-a zis Neveu.

Se întoarce în RXF pentru a-l face praf pe Neveu!

Dacă inaugurarea trebuia să fie despre șaorma lui Meko, luptătorul a avut grijă ca lumea să plece de acolo vorbind despre altceva. A anunțat că se întoarce în RXF, iar revenirea lui ar putea veni chiar cu o confruntare directă împotriva lui Neveu.

„Decembrie, RXF. Stați cu ochii pe noi, că Meko se întoarce. Cred că o să mă întorc pentru centura aia pe care a furat-o. Neveu, în momentul de față, pentru că sunt eu retras, este numărul 1 în RXF, dar când revine regele… nu mai face nimic. Astăzi suntem prieteni, mâine dușmani”, a mai spus Meko.

Cei care nu sunt interesați de RXF, dar vor să încerce șaorma lui Meko, trebuie să știe că Fight Kebap nu vine tocmai cu prețuri mici. Și, na, este șaormeria marelui luptător Meko, așa că meniul are și el prețuri pe măsura renumelui patronului.

O șaorma de pui ajunge la 42 de lei, în timp ce varianta cu berbecuț urcă până la 53 de lei. Pentru o baghetă de pui scoateți din buzunar 32 de lei, iar cea cu berbec costă 39 de lei. Un Chichen Melt este 37 de lei. O șaorma de pui la farfurie costă 45 de lei, în timp ce cea de berbec trece de pragul de 50 de lei.

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