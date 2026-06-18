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Meko s-a mutat cu amanta? Rebeca ține și cu dinții de bărbatul Irinei

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 13:06
Meko s-a mutat cu amanta? Rebeca ține și cu dinții de bărbatul Irinei
Meko s-a mutat cu amanta? Rebeca ține și cu dinții de bărbatul Irinei. Sursa foto Instagram
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Răsturnare de situație de-a dreptul ireală în viața amoroasă a celebrului luptător de MMA, Meko! Rebeca, amanta oficială a acestuia, a anunțat, plină de mândrie, că s-a mutat deja cu „bărbatul” ei într-o vilă nou-nouță! Se pare că blondina nu este interesată că Meko are soție și copil și pare dispusă să calce pe cadavre.

Imediat ce Rebeca a lăsat să se înțeleagă că ea și luptătorul au deja propriul lor cuibușor de nebunii, curioșii de pe internet au asaltat-o cu întrebări incomode.

Meko s-a mutat cu amanta?

O internaută a vrut să afle dacă bomba sexy are de gând să împartă același acoperiș și cu soția sportivului, Irina, moment în care amanta a explodat de nervi și a oferit un răspuns de-a dreptul șocant, punând-o la punct pe urmăritoare:

„Cică Meko se mută în casă nouă cu Irina. Te muți și tu cu ei?”, a întrebat o internaută.

Răspunsul tăios al Rebecăi a venit imediat, lăsând să se înțeleagă că ea s-a bucurat de noua locuință mult înaintea nevestei.

„Noi ne-am mutat în ianuarie în casă nouă. Momentan îmi plac asta, când mă plictisesc te anunț unde ne mutăm”, a spus blondina pe TikTok.

Meko s-a mutat cu amanta? Rebeca ține și cu dinții de bărbatul Irinei
Meko s-a mutat cu amanta? Rebeca ține și cu dinții de bărbatul Irinei. Sursa foto TikTok

În timp ce Meko face bani pentru a le întreține pe amândouă, cele două rivale continuă să își arunce acuzații grave pe TikTok, pretinzând inclusiv că își copiază ținutele. Mai mult, amanta a lăsat de înțeles recent că este gata să facă și un copil cu luptătorul.

Ce spune Meko despre femeile din viața lui

Deși mulți bărbați s-ar ascunde în fața unui asemenea scandal, nu este și cazul lui Meko, care se afișează fără nicio jenă cu ambele femei din viața lui. În ciuda faptului că amanta s-a instalat deja în noua casă, luptătorul susține că deține controlul și că adevărata lui stabilitate rămâne în brațele soției. În urmă cu ceva vreme, sportivul a explicat la CANCAN.RO cum gestionează situația și ce reprezintă, de fapt, Irina pentru el.

”Irina se mai supără, ale știe că o iubesc și mă iubește. La noi nu există cale de întoarcere. Știi că noi am fost împreună în alte vieți? Mi-a zis ea! Irina citește foarte mult. Când am murit, ne-am promis că ne vom revedea. E real! Jur! Ne-am promis și ne-am reîntâlnit. Am rămas și eu uimit când mi-a zis. Nu știu dacă și cu celelalte domnișoare am fost în alte vieți, nu am luat în calcul.

Irina e mama copilului meu, e femeia mea dintotdeauna. E icoana mea, pe care am atins-o doar eu. Care e cea mai mare bogăție a unui bărbat? Să ai icoana ta aasă, atinsă doar de tine! Eu intru într-o încăpere și merg drept! Poate să mă arate cineva cu degetul?! Nu! Cine îi dă putere bărbatului? Femeia lui! O femeie neatinsă, nepupată decât de către mine!”, a spus Meko.

VEZI ȘI: Meko dezvăluie cum gestionează războiul dintre amantă şi mama copilului său: ”Irina e icoana mea. În legătura cu domnișoara blondă…”
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