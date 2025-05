Meko dezvăluie cum gestionează războiul dintre amantă şi mama copilului său: ”Irina e icoana mea. În legătura cu domnișoara blondă…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Meko spune de ce lumea îl acuză că ar fi turnător, explică de ce a intrat în închisoare și ce s-a întâmplat, de fapt, cu victima sa. În plus, luptătorul din RXF vorbește despre cele două femei din viața sa, Irina, mama fiului său, și Rebeca.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Meko povestește de ce a intrat la închisoare, cum a fost perioada petrecută acolo, departe de Irina și fiul lor abia născut la vremea aceea, dar și de ce a scăpat mai repede de pedeapsa de opt ani. După ce toată lumea l-a acuzat că este informator la Poliție, sportivul face lumină și răspunde acuzațiilor care i se aduc în mediul online.

În plus, luptătorul de MMA spune cum gestioneaza conflictele dintre cele două femei din viața sa. Deși mulți bărbați s-ar ascunde în asemenea situații, nu este și cazul lui! Tatăl lui Selim The Kid se afișează cu ambele femei. Și cu Irina, și cu Rebeca! Uneori, între acestea pornesc mari scandaluri pe Internet.

Așadar, ce face Meko atunci când se încing spiritele?

”Irina se mai supără, dar știe că o iubesc și mă iubește. La noi nu există cale de întoarcere. Știi că noi am fost împreună în alte vieți? Mi-a zis ea! Irina citește foarte mult. Când am murit, ne-am promis că ne vom revedea. E real! Jur! Ne-am promis și ne-am reîntâlnit. Am rămas și eu uimit când mi-a zis. Nu știu dacă și cu celelalte domnișoare am fost în alte vieți, nu am luat în calcul.

Irina e mama copilului meu, e femeia mea dintotdeauna. E icoana mea, pe care am atins-o doar eu. Care e cea mai mare bogăție a unui bărbat? Să ai icoana ta aasă, atinsă doar de tine! Eu intru într-o încăpere și merg drept! Poate să mă arate cineva cu degetul?! Nu! Cine îi dă putere bărbatului? Femeia lui! O femeie neatinsă, nepupată decât de către mine!”, a spus Meko.

”Nu poți să iubești două femei în mod egal”

După ce ne-am lămurit că Irina este ”icoana” din viața lui Meko, am vrut să aflăm cum rămâne cu Rebeca, domnișoara blondă care se afișează extrem de des cu luptătorul. Poate iubi sportivul din RXF două femei în același timp?!

”Nu, nu poți să iubești două femei în mod egal! Fiecare cal de curse ajunge mârțoagă! Nu știți vorba aceasta?! Ce ți-e dat de Dumnezeu… aia rămâne! În legătura cu domnișoara blondă…Nu știu! E bună cafeaua aceasta! Îmi place foarte mult. O să beau cafeaua”, râde Meko.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vorbește și despre capetele de acuzare care l-au băgat în închisoare, spune ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea în care a agresat bodyguard-ul cu pricina și de ce îl acuză oamenii că ar fi informator la Poliție. A divulgat sau nu secretele prietenilor săi pentru a scăpa mai repede de pedeapsă?

