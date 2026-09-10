Feraru, experiență stranie după priveghiul lui Costeluș de la Clejani. Ce a pățit tiktokerul: „Am simțit o prezență”

Mădălin Feraru a avut parte de o experiență stranie
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Mădălin Feraru a avut parte de o experiență neașteptată după ce a plecat de la priveghiul lui Costeluș de la Clejani. Bărbatul a mers mai multe zile în zona respectivă și s-a implicat în pregătirile pentru înmormântarea tiktokerului, fiind alături de cei apropiați în această perioadă dificilă.

Mădălin Feraru a povestit că, în noaptea respectivă, a plecat de la priveghiul lui Costeluș de la Clejani în jurul orei 3:00. Înainte să se urce în mașină, unul dintre cei aflați acolo i-a cerut să ducă un tânăr până în cartierul Militari, iar acesta a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri.

„Este pentru prima oară în viața mea când mi se întâmplă o astfel de chestie. Înainte să plec acasă, mi-am luat la revedere la toată lumea de acolo, la care Naie a venit la mine și îmi spune «mă frate, îl duci și pe băiatul ăsta acasă în Militari?» Zic, da, îl duc nici o problemă». Mă urc în mașină, nu am dat atenție respectivului, s-a urcat în mașină.”, a povestit Feraru pe contul său de Tiktok.

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Potrivit relatării sale, bărbatul care s-a urcat în mașină i s-a părut inițial o persoană obișnuită. Feraru susține că a pornit la drum și a mers înainte, însă, după câțiva kilometri, și-a dat seama că nu mai recunoaște zona prin care trecea.

Mădălin Feraru, experiență stranie după priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Situația a devenit și mai ciudată în momentul în care spune că a simțit brusc frig și o senzație pe care a asociat-o cu o prezență stranie.

Ulterior, tânărul aflat pe scaunul din dreapta i-a spus că au ajuns la destinație. Reacția lui Mădălin Feraru a fost una de panică, iar acesta a aprins lumina din mașină pentru a vedea mai bine cine se afla lângă el. Speriat, a pus frână și a ajuns cu autoturismul într-un șanț, provocându-i mașinii câteva avarii.

„Am plecat de acolo, am luat-o drept, drept, drept, drept înainte. Am văzut pentru prima dată în viața mea, când am simțit o prezență, un frig.
Nu merge aer condiționat, nu absolut nimic. M-am rătăcit. La un moment dat mi-am dat seama că am greșit drumul, eram într-o pădure.
Merg, cred că, vreo 14-15 km, așa. Nu mai recunoșteam absolut nimic din drumul pe care îl parcursesem până la ei. Dintr-o dată am simțit o prezență de frig și mă uit la respectivul de lângă mine.
Nu îi dădusem atenție, nu vorbisem absolut nimic cu el. Mă uit la el, la care el îmi spune «am ajuns unde trebuie». În momentul în care mi-a spus că am ajuns unde trebuie, probabil m-am panicat, probabil, nu știu ce s-a întâmplat, am aprins lumina în mașină, la care îi spun, «unde am ajuns?» «Am ajuns unde trebuie, ești al meu aici».
Am pus frână, am intrat într-un șanț, am rupt la mașină un pic bara, pe dedesubt. Am simțit o prezență de diavol, de drac.
În momentul când am aprins lumina, băiatul avea o față diferită, avea o față, da. După care îmi spune, «domnul Feraru, nu v-am făcut nimic, vreau acasă. Domnul Feraru vreau acasă.”, a spus Feraru.

Mădălin Feraru, experiență infiorătoare

După ce s-a liniștit, Feraru a încercat să discute cu pasagerul și a observat că acesta avea un comportament pe care l-a considerat neobișnuit. Cei doi au continuat apoi drumul, iar la un moment dat s-au oprit la un magazin, unde bărbatul i-a cumpărat câteva lucruri.

„Mă uit la el, imediat am înțeles că are probleme mintale. M-am calmat, l-am luat înapoi pe drum cu lumina aprinsă în mașină, am încercat să dialoghez cu el, l-am văzut că nu are un comportament tocmai adecvat. Am ajuns la un magazin, i-am făcut cumpărături, după care el mi-a spus că stă în Militari.”, a mai spus Feraru.

Deși inițial i se spusese că tânărul locuiește în Militari, acesta ar fi indicat ulterior un alt cartier din București. Mădălin Feraru l-a lăsat acolo și și-a continuat drumul spre casă.

„Și când am ajuns în Militari, de-aia l-am și luat cu mine, mi-a spus că el stă în Dristor. L-am lăsat acolo și am plecat acasă. Vreau să vă spun că am simțit o prezență de rău atât de mare, încât nu știu dacă m-am panicat sau ceva, ceva a fost.”, a transmis tiktokerul.

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