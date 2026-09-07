Tzancă Uraganu’, pus la zid după ce a cerut donații pentru familia lui Costeluș de la Clejani: ”Ai milioane de euro și ceri bani urmăritorilor”

Tzancă Uraganu', pus la zid după ce a cerut donații pentru familia lui Costeluș de la Clejani: ”Ai milioane de euro și ceri bani urmăritorilor”
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Tzancă Uraganu, criticat după moartea lui Costeluş
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Costeluș de la Clejani, cunoscut în mediul online pentru activitatea sa pe TikTok, a murit în urmă cu câteva zile, la doar 44 de ani. Familia se pregătește pentru înmormântare, iar vestea dispariției sale a provocat reacții puternice în lumea maneliștilor.

Printre cei afectați se numără și Tzancă Uraganu, apropiat al lui Costeluș, care ar fi încercat să strângă bani pentru a sprijini familia în această perioadă grea.

Tzancă Uraganu, pus la zid pentru donațiile cerute după moartea lui Costeluș de la Clejani

Gestul lui Tzancă Uraganu a fost însă contestat de un vlogger cunoscut pe TikTok, Cătălin Craiu, alias Neveu. Acesta l-a criticat public pe cântăreț, susținând că artistul ar avea resurse financiare suficiente pentru a ajuta fără să apeleze la donațiile urmăritorilor.

Tzancă Uraganu

Reproșurile au generat dezbateri aprinse în mediul online, mai ales din cauza statutului lui Tzancă în industria muzicii de petrecere.

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”Se vede urât”

Vloggerul a transmis un mesaj dur, afirmând că un artist de calibrul lui Tzancă Uraganu nu ar trebui să solicite bani de la oameni obișnuiți pentru un astfel de caz.

”Cum poți tu, ca Tzancă Uraganu, care ești legenda României, ai milioane de euro și sute de mii de mașini, să ceri bani urmăritorilor pentru moartea lui Costeluș? În primul rând, tu ești gigant! Ești numărul 1, poți să faci tu asta direct. Dacă puneam eu sau dacă punea unul mic, dar e ca și cum Elon Musk ar cere să strângem fonduri pentru un caz caritabil. Se vede urât, mai ales când esti gigant”, a declarat Cătălin Craiu pe TikTok.

Cauza morţii lui Costeluş de la Clejani

Moartea lui Costeluș de la Clejani a survenit în urma unor complicații medicale grave. Acesta suferea de o infecție la picior care a evoluat rapid și i-a provocat septicemie.

Costeluş de la Clejani

Medicii au încercat să îl stabilizeze, însă organismul nu a mai răspuns la tratament. Familia a anunțat dispariția sa printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, iar comunitatea online a reacționat imediat cu numeroase mesaje de condoleanțe.

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Obiectul cu care Costeluș de la Clejani va fi înmormântat obligatoriu. Feraru a făcut dezvăluirea

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