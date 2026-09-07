Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal

Ilie Năstase se află din nou în centrul unui incident care a ajuns în atenția oamenilor legii. Fostul mare tenismen ar fi avut un conflict cu soția sa, Ioana Năstase, în urma căruia femeia ar fi apelat la Poliție și ar fi reclamat faptul că ar fi fost jignită și amenințată. Incidentul ar fi avut loc pe 6 septembrie 2026, în zona Năvodari, iar situația a determinat intervenția polițiștilor.

Potrivit informațiilor apărute, conflictul dintre cei doi soți ar fi fost unul verbal, însă femeia le-ar fi transmis polițiștilor că între ea și Ilie Năstase există de mai mult timp o situație tensionată. De această dată, însă, ea a decis să solicite sprijinul autorităților.

Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică

În urma evaluării, polițiștii au considerat că sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Măsura urma să fie valabilă timp de cinci zile și presupunea anumite obligații pentru fostul campion de tenis. Printre acestea s-a numărat și monitorizarea electronică, Ioana Năstase solicitând ca soțul ei să poarte o brățară electronică de supraveghere.

Sesizarea Poliției Năvodari ar fi fost făcută în seara zilei de 6 septembrie, în jurul orei 20:40. Polițiștii au intervenit după ce au fost informați cu privire la un conflict verbal între doi soți. Femeia ar fi relatat că bărbatul i-ar fi adresat injurii și amenințări și că între cei doi existau neînțelegeri mai vechi.

În astfel de situații, polițiștii efectuează o evaluare a riscului pentru a stabili dacă persoana care reclamă incidentul se află într-o situație de pericol. În cazul de față, rezultatul evaluării a dus inițial la emiterea ordinului de protecție provizoriu.

Ilie Năstase ar fi trebuit, în baza măsurii dispuse inițial, să respecte obligațiile stabilite de polițiști, inclusiv cea referitoare la monitorizarea electronică. Totodată, autoritățile au încercat să îl contacteze în contextul procedurii declanșate după sesizare.

„La data de 6 septembrie 2026, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Potrivit prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

A fost deschis un dosar penal

Chiar dacă ordinul de protecție provizoriu a fost infirmat, incidentul nu s-a încheiat aici, potrivit Libertatea. În urma sesizării, autoritățile au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației și a împrejurărilor în care a avut loc conflictul.

Deocamdată, informațiile făcute publice nu stabilesc o vinovăție și nici nu indică faptul că Ilie Năstase ar fi fost condamnat pentru faptele reclamate. Cercetările urmează să clarifice ce s-a întâmplat între cei doi și dacă aspectele sesizate de femeie se confirmă.

Incidentul vine în contextul unei relații despre care, de-a lungul timpului, s-a vorbit în repetate rânduri în spațiul public. Ilie și Ioana Năstase au avut parte de mai multe momente tensionate, iar în trecut au existat și informații potrivit cărora femeia ar fi luat în calcul despărțirea. Cei doi au ajuns însă, de fiecare dată, să își continue relația.

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