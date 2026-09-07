Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ilie Năstase se află din nou în centrul unui incident care a ajuns în atenția oamenilor legii. Fostul mare tenismen ar fi avut un conflict cu soția sa, Ioana Năstase, în urma căruia femeia ar fi apelat la Poliție și ar fi reclamat faptul că ar fi fost jignită și amenințată. Incidentul ar fi avut loc pe 6 septembrie 2026, în zona Năvodari, iar situația a determinat intervenția polițiștilor.

Potrivit informațiilor apărute, conflictul dintre cei doi soți ar fi fost unul verbal, însă femeia le-ar fi transmis polițiștilor că între ea și Ilie Năstase există de mai mult timp o situație tensionată. De această dată, însă, ea a decis să solicite sprijinul autorităților.

Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică

În urma evaluării, polițiștii au considerat că sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Măsura urma să fie valabilă timp de cinci zile și presupunea anumite obligații pentru fostul campion de tenis. Printre acestea s-a numărat și monitorizarea electronică, Ioana Năstase solicitând ca soțul ei să poarte o brățară electronică de supraveghere.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
14 poze

Sesizarea Poliției Năvodari ar fi fost făcută în seara zilei de 6 septembrie, în jurul orei 20:40. Polițiștii au intervenit după ce au fost informați cu privire la un conflict verbal între doi soți. Femeia ar fi relatat că bărbatul i-ar fi adresat injurii și amenințări și că între cei doi existau neînțelegeri mai vechi.

În astfel de situații, polițiștii efectuează o evaluare a riscului pentru a stabili dacă persoana care reclamă incidentul se află într-o situație de pericol. În cazul de față, rezultatul evaluării a dus inițial la emiterea ordinului de protecție provizoriu.

Ilie Năstase ar fi trebuit, în baza măsurii dispuse inițial, să respecte obligațiile stabilite de polițiști, inclusiv cea referitoare la monitorizarea electronică. Totodată, autoritățile au încercat să îl contacteze în contextul procedurii declanșate după sesizare.

„La data de 6 septembrie 2026, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări.

De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Potrivit prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

A fost deschis un dosar penal

Chiar dacă ordinul de protecție provizoriu a fost infirmat, incidentul nu s-a încheiat aici, potrivit Libertatea. În urma sesizării, autoritățile au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației și a împrejurărilor în care a avut loc conflictul.

Deocamdată, informațiile făcute publice nu stabilesc o vinovăție și nici nu indică faptul că Ilie Năstase ar fi fost condamnat pentru faptele reclamate. Cercetările urmează să clarifice ce s-a întâmplat între cei doi și dacă aspectele sesizate de femeie se confirmă.

Incidentul vine în contextul unei relații despre care, de-a lungul timpului, s-a vorbit în repetate rânduri în spațiul public. Ilie și Ioana Năstase au avut parte de mai multe momente tensionate, iar în trecut au existat și informații potrivit cărora femeia ar fi luat în calcul despărțirea. Cei doi au ajuns însă, de fiecare dată, să își continue relația.

CITEȘTE ȘI: Decizia radicală luată de Ilie Năstase, imediat după ce a împlinit 80 de ani: ”Este o mare bucurie”

NU RATA: Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Armina, decizie drastică după valul de hate primit. Unde a dat fuga soția lui Maluma de la Insula Iubirii
Armina, decizie drastică după valul de hate primit. Unde a dat fuga soția lui Maluma de la Insula Iubirii
De ce mama lui Costeluș de la Clejani nu a aflat că fiul ei a murit. Feraru a dezvăluit motivul
De ce mama lui Costeluș de la Clejani nu a aflat că fiul ei a murit. Feraru a dezvăluit motivul
Probleme de sănătate pentru Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru: „Da, mă operez”
Probleme de sănătate pentru Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru: „Da, mă operez”
De ce a rămas Prințul cu gura căscată când a văzut-o pe Gabriella Barbu la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu o oră înainte
De ce a rămas Prințul cu gura căscată când a văzut-o pe Gabriella Barbu la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu o oră înainte
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Mediafax
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Adevarul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
Digi24
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Click.ro
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.