Sarah Khalifa, prezentatoarea TV condamnată la moarte, nu este la prima abatere! Ce probe grele au anchetatorii la dosar + ce infracțiune a mai comis

Cunoscuta prezentatoare TV Sarah Khalifa se pregătește pentru următoarea etapă a luptei în justiție, după ce aceasta a fost condamnată la moarte într-un amplu dosar privind fabricarea și traficul de substanțe sintetice interzise. Avocații săi au anunțat că vor ataca sentința, în timp ce noi informații scot la iveală probele pe care procurorii și-au construit cazul.

Sarah Khalifa, în vârstă de 39 de ani, s-a numărat printre cele 12 persoane condamnate la moarte de un tribunal din Egipt, după un proces în care au fost judecați în total 28 de inculpați.

Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte

Prezentatoarea, cunoscută publicului egiptean inclusiv datorită emisiunii „Mission Impossible”, a negat acuzațiile pe parcursul procesului și continuă să susțină că este nevinovată.

Avocatul său, Mohamed El-Gendy, a anunțat că apărarea va face apel și va folosi toate căile legale disponibile pentru a contesta condamnarea, relatează Euronews.

O instanță superioară va putea reanaliza probele și rolul atribuit fiecărui inculpat și va putea menține, modifica sau anula sentințele. Ulterior, cazul ar putea ajunge și la Curtea de Casație.

Ce probe au prezentat procurorii împotriva lui Sarah Khalifa

Dosarul celor 28 de inculpați se bazează pe declarațiile a 20 de martori, dar și pe numeroase probe tehnice și digitale, printre care mesaje, fotografii și înregistrări video.

Procurorii susțin că Sarah Khalifa nu ar fi avut un rol secundar în presupusa rețea. Potrivit acuzării, prezentatoarea ar fi finanțat o parte a operațiunii, ar fi călătorit în străinătate pentru întâlniri cu membri importanți ai grupării și ar fi făcut legătura între aceștia și persoanele implicate în Egipt.

Anchetatorii ar fi găsit pe telefonul său conversații pe WhatsApp cu presupuşi membri ai rețelei, precum și înregistrări video în care apăreau substanțe asemănătoare celor confiscate în timpul anchetei.

O altă probă invocată de acuzare este un caiet ridicat de anchetatori. O expertiză grafologică ar fi stabilit că însemnările din acesta au fost scrise de Sarah Khalifa. Caietul conținea nume, cifre și diferite sume de bani, despre care procurorii susțin că reprezentau cheltuieli legate de operațiunea de producere și trafic de substanțe interzise.

Prezentatoarea a respins acuzațiile și a susținut în instanță că nu avusese anterior contact cu substanțele confiscate de autorități.

Peste 750 de kilograme de substanțe și materii prime, confiscate

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi avut o structură bine organizată, iar membrii săi aveau roluri diferite în aprovizionarea cu materii prime, fabricarea, depozitarea și distribuirea substanțelor.

Două persoane aflate în străinătate ar fi cumpărat din China materiile prime necesare și ar fi obținut inclusiv instrucțiuni privind fabricarea substanțelor. Acestea ar fi fost introduse în Egipt ascunse în recipiente pentru produse cosmetice și în bagaje transportate cu avionul.

În două apartamente din Cairo despre care anchetatorii susțin că erau folosite de grupare au fost descoperite inițial aproximativ 200 de kilograme de substanțe, materii prime și echipamente. Pe parcursul anchetei, cantitatea totală de substanțe și materii prime confiscate a depășit însă 750 de kilograme.

Apărarea a susținut că una dintre substanțele identificate de anchetatori nu e menționată în mod explicit pe lista egipteană a substanțelor controlate. Experții consultați în dosar au concluzionat însă că structura chimică și efectele sale permit încadrarea acesteia în legislația existentă, iar instanța a acceptat argumentul.

Printre persoanele condamnate la moarte se numără și fratele prezentatoarei, Mohamed Khalifa. Potrivit acuzării, acesta ar fi fost implicat în fabricarea și testarea substanțelor.

Dintre ceilalți inculpați din dosar, nouă au fost condamnați la închisoare pe viață, iar șapte au fost achitați. Cei 12 condamnați la moarte au primit și amenzi de câte 500.000 de lire egiptene.

Sarah Khalifa a primit o nouă condamnare într-un alt dosar

Problemele judiciare ale prezentatoarei nu se limitează la dosarul în care a primit pedeapsa capitală. Într-un proces separat, Sarah Khalifa a fost condamnată la trei ani de închisoare într-un caz privind agresarea unui bărbat care lucra ca șofer pentru ea.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, pe telefonul acesteia ar fi fost descoperite imagini în care bărbatul apărea dezbrăcat și rănit, după ce ar fi fost agresat și filmat în locuința prezentatoarei. Alți trei inculpați din acel dosar au primit pedepse cuprinse între cinci și șapte ani de închisoare.

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