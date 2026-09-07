Unde locuiesc prințul Harry și Meghan Markle în Marea Britanie, de fapt. Au alocat 8 milioane de lire sterline pentru casa visurilor!

După revenirea în Anglia, mulți britanici s-au întrebat dacă Harry și Meghan Markle vor locui în una din reședințele regale. Acum, un apropiat al ducilor a mărturisit unde s-au mutat, de fapt. Află detalii!

Unde locuiesc prințul Harry și Meghan Markle

Planurile ducilor de Sussex de a începe un nou capitol în Marea Britanie au fost puse sub semnul întrebării încă de la anunțul mutării în Regatul Unit. Cei doi au ales deja școlile pentru copiii lor și chiar caută o reședință permanentă.

O sursă apropiată de Harry a oferit acum detalii despre locul în care familia ar putea sta în perioada următoare. Potrivit Daily Mail, ducii de Sussex ar locui în prezent pe domeniul unui alt prieten.

„Stau într-o proprietate de pe domeniul unui prieten”, a declarat sursa pentru jurnalista Alison Boshoff.

Harry și Meghan Markle își caută casă

Potrivit sursei citate, aranjamentul este unul temporar, până când își vor găsi reședința dorită. Cei doi duci ar putea avea nevoie de până la 18 luni pentru a se muta într-o locuință permanentă.

Se pare că Harry și Meghan Markle caută o casă pe placul lor, una cu grădină și extrem de spațioasă. Și-ar dori să găsească ceva asemănător locuinței din California, dar sunt conștienți că acest lucru nu se va întâmpla curând.

„Dar adevărul este că Harry consideră că este foarte puțin probabil să găsească un loc în care să se poată muta imediat”, susține sursa anterior menționată.

Bugetul alocat: 8 milioane de lire sterline

Prințul Harry nu este foarte optimist. Acesta consideră că sunt șanse foarte mari ca locuința pe care o au în gând să se lase greu de găsit.

„Crede că ar putea dura între 12 și 18 luni până când se vor muta într-o nouă locuință, iar asta dacă te gândești la finalul acestui an sau începutul anului viitor. Așadar, s-ar putea ca momentul să fie chiar mai îndepărtat.”

Cei doi soți au alocat un buget de 8 milioane de lire sterline pentru reședința dorită. Acest lucru poate însemna că Harry și Meghan sunt probabil interesați de proprietăți istorice, ceea ce ar putea face mutarea și mai complicată.

„Este probabil ca, dacă ai un buget de peste 8 milioane de lire sterline, așa cum au ei, casa să fie una istorică. Acest lucru face renovările mai complicate, deoarece există restricții legate de patrimoniu. Genul de proprietate pe care îl caută, cu suprafața de teren pe care și-o doresc, nu apare în fiecare săptămână, așa că știu că ar putea urma o căutare lungă până vor găsi locul potrivit”, susține sursa din anturajul ducilor.

CITEȘTE ȘI:

Noi acuzații la adresa prințului Harry și a soției sale. Ce vor să obțină cu mutarea lor în Anglia: „Ca un câine care nu renunță la os”

Trump răsucește cuțitul după plecarea lui Harry și Meghan! Dacă eram familia regală, nu-i primeam înapoi