E însărcinată la 42 de ani! Cântăreața a făcut marele anunț: „Suvenir din luna de miere”

Cântăreața de country Nikki Lane este însărcinată! Artista a făcut anunțul pe Facebook, unde a postat o fotografie în care apare împreună cu soțul ei, Wayne Crescent, și câinele lor. Află mai multe detalii!

Cântăreața Nikki Lane este însărcinată

Artista în vârstă de 42 de ani și-a anunțat fanii că urmează să devină mămică. Nikki Lane a făcut marele anunț pe Facebook, unde a publicat o imagine adorabilă. Cântăreața de country le-a spus fanilor că ar fi rămas însărcinată în luna de miere.

„Suvenir din luna de miere. Bebelușul Crescent vine în curând”, a scris ea pe contul personal.

În câteva minute, secțiunea de comentarii s-a umplut cu mesaje de felicitare din partea apropiaților, dar și a fanilor.

„Cred că acum poți să le spui oamenilor că ai un Crescent Roll în cuptor”, a comentat Robert Yuker, care a făcut aluzie între numele de familie al cuplului și celebra prăjitură americană. „Te-am văzut la Red Rocks cu Sierra Ferrell în august anul trecut și ne amintim că spuneai că urmează să vă căsătoriți. Iar acum asta! Ce suvenir minunat de lună de miere. Suntem atât de fericiți pentru voi – felicitări pentru Baby Crescent!”, a scris Dennis J. Tatsch. „Ador asta! Felicitări! Așteptam să anunți din nou vestea asta – te-am auzit spunând-o la spectacolul de rodeo din Minneapolis, în primăvară!”, a scris Natalie Kay Helget. „Sunt atât de emoționată pentru tine!”, a scris Brenda Ferguson-Frady. „Doamne, ce veste minunată! Arăți minunat!”, a scris Kayla Hall Sloan. „Felicitări! Bebelușul Crescent vine în curând, este cea mai bună veste”, a transmis Richard Palazzo.

Cine este Nikki Lane

Viitoarea mămică în vârstă de 42 de ani este originară din Greenville, Carolina de Sud. A avut o relație cu un cântăreț de muzică country și, după despărțirea dureroasă de el, a început să scrie mai multe cântece.

Apoi a lansat patru albume:

„Walk of Shame” (2011)

„All or Nothin’” (2014)

„Highway Queen” (2017)

„Denim and Diamonds” (2022)

În anul 2015, Nikki Lane a fost nominalizată la premiul pentru „Artistul emergent al anului” de Americana Music Association. Doi ani mai târziu, a câștigat premiul Outlaw Country Female la Ameripolitan Music Awards, potrivit pennlive.com.

Cine este soțul lui Nikki Lane

Nikki Lane este căsătorită cu Wade, pe care l-a cunoscut în anul 2023 prin intermediul unor prieteni comuni. Cei doi s-au logodit după ce el a cerut-o de soție în timpul unei vacanțe din Aspen, Colorado. Cei doi s-au căsătorit pe 31 august și acum urmează să devină părinți.

Cântăreața a mai fost căsătorită cu artistul Joseph Plunket, pe care l-a cunoscut în Brooklyn, în timp ce se zbătea să-și construiască o carieră în muzică. Cei doi au divorțat ulterior, dar ar fi rămas în continuare prieteni.

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