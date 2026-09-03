Probleme pentru Haziran în timpul sarcinii. Soția lui Luis Gabriel a ajuns la spital

Probleme pentru Haziran în timpul sarcinii. Soția lui Luis Gabriel a ajuns la spital
Haziran
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Haziran a tras o sperietură zdravănă în plină sarcină! Soția lui Luis Gabriel, care urmează să devină mamă pentru a treia oară, a ajuns de urgență la spital. Artista a povestit ce s-a întâmplat și a dezvăluit dacă bebelușul este în pericol.

Familia lui Luis Gabriel se pregătește pentru o nouă schimbare majoră. Haziran este însărcinată și urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil al cuplului. Până la momentul întâlnirii cu bebelușul, însă, artista a avut parte și de un episod mai puțin plăcut.

În ultima perioadă, Haziran nu s-a simțit bine, iar starea de epuizare a determinat-o să meargă la spital. Acolo a primit îngrijirile necesare, iar acum spune că situația s-a stabilizat și că nu mai există motive de îngrijorare.

Haziran, de urgență la spital!

Artista nu a ascuns momentul prin care a trecut și a povestit despre starea sa. Potrivit declarațiilor sale, oboseala acumulată a fost motivul pentru care a avut nevoie de ajutor medical. Mai mult, Haziran a spus că sarcina a decurs bine până acum și că ceilalți doi copii au fost cuminți și înțelegători.Cu toate acestea, organismul i-a cerut o pauză.

Haziran

Haziran

„Da, am fost la spital. Am fost epuizată. Acum, totul e ok. Bebe e bine, eu sunt bine. Sarcina până acum a fost ușoară. Și ceilalți copii au fost cuminți. Eu mă așteptam să nasc chiar de ziua mea, dar vrea să iasă mai repede bebe. Este o bucurie enormă”, a declarat Haziran pentru Antena Stars.

Vestea bună este că atât viitoarea mamă, cât și bebelușul se simt bine. Acum, Haziran își poate continua sarcina cu gândul la momentul în care își va ține în brațe cel de-al treilea copil.

Luis Gabriel a ales deja numele bebelușului

Băiețelul care urmează să vină pe lume are deja și un nume. Luis Gabriel a dezvăluit că micuțul va fi botezat Kylian Alvaro, o combinație pe care spune că a avut-o în minte de mult timp. Manelistul are și planuri pentru viitorul copiilor săi. Artistul speră ca băieții lui să fie atrași de sport și își dorește ca aceștia să ajungă să practice fotbalul.

Joseph este deja atras de muzică, însă tatăl său a recunoscut că nu ar vrea ca fiul său să aleagă neapărat același drum profesional. Motivul este unul simplu: știe cât de solicitantă poate fi viața de artist.

„Vine Kylian. Aveam numele plănuit de mult timp. Joseph să îmi calce și pe urme, dar să joace și fotbal. Vreau să fie fotbaliști și el, și Alvarito. Dacă Jospeh vrea să fie ca tată, să fie. Dar e o viață grea. E și frumoasă, dar e grea. Părerea mea e că viața de sportiv este cea mai frumoasă”, a spus Luis Gabriel.

VEZI ȘI: Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: „Nu mai am încredere în oameni”

Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că Haziran e însărcinată pentru a treia oară: „L-am văzut așa, șocat”

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