Alina Marymar, reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a confundat-o cu Lambada. Ce a spus

Alina Marymar, reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a confundat-o cu Lambada. Ce a spus
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Alina Marymar a transmis recent o reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a rostit numele Lambadei în locul ei, la o nuntă unde se afla alături de Tzancă Uraganu.

Episodul a circulat intens în mediul online, iar comentariile nu au lipsit, mulți ironizând situația și bucurându-se de dedicația primită de partenera manelistului. După câteva zile de tăcere, bruneta a decis să răspundă într-un mod sarcastic.

Alina Marymar, reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a confundat-o cu Lambada

Incidentul a avut loc la o petrecere unde Tzancă Uraganu și Alina Marymar au fost invitați. În timpul programului artistic, Sorinel Puștiu a făcut o dedicație, însă a folosit numele Lambadei, femeia care i-a dăruit lui Tzancă primul copil. Momentul a generat reacții puternice, inclusiv din partea lui Miraj Tzunami, fratele lui Tzancă, care l-a criticat dur pe artist și a comentat situația creată de Sorinel Puștiu.

Alina Marymar nu a intervenit inițial în discuțiile apărute, preferând să ignore valul de comentarii. Ulterior, a publicat un clip pe TikTok, folosind o melodie cântată de Tzancă Uraganu și un mesaj cu tentă ironică.

Bruneta a scris: „>. Pe voi, Sorinel, pe mine, Tzancă. Fiecare cu dedicația lui!”, marcând astfel prima reacție directă la episodul viral.

Ce a spus

În paralel, Miraj Tzunami a criticat comportamentul fratelui său, considerând că acesta nu își respectă suficient partenera oficială, Lambada. Artistul a spus că nu înțelege cum Tzancă poate să o trateze cu indiferență pe femeia care i-a fost alături de la început. Miraj Tzunami a transmis un mesaj dur, afirmând:

„Dacă tu, ca bărbat, vrei să îți faci o viață dublă și te ține buzunarul, îți asumi și ești și tânăr, să fii sănătos! Dacă îți acceptă și aia, și aia înseamnă că îți merge treaba. Dar tu să îți lași nevasta pentru alta…fiind nevasta ta, care a plecat cu tine de la 0. Acum, că ești bine și ești smecher, dar ți-ai luat una mai tânără…n-ai nicio valoare! În ziua în care nu o să îi mai dai geanta pe care o să ți-o ceară, fii sigur că te va părăsi pentru altul”.

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