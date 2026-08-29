Alina Marymar, păgubită cu peste 2.000 de lei. Ce s-ar fi întâmplat într-un mall din București

Alina Marymar, păgubită cu peste 2.000 de lei. Ce s-ar fi întâmplat într-un mall din București
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Alina Marymar, partenera lui Tzancă Uraganu, a relatat că a trecut printr-un incident neplăcut într-un mall din București, unde susține că a fost victima unui furt.

Bruneta a povestit că se afla într-un magazin de cosmetice și, în doar câteva secunde de neatenție, ar fi rămas fără o pungă cu produse pe care le cumpărase anterior, în valoare de peste 2000 de lei.

Alina Marymar, păgubită cu peste 2.000 de lei

Potrivit declarațiilor sale, totul s-ar fi petrecut în timp ce testa un ruj. Punga cu achizițiile ar fi fost lăsată pe un dulap din apropiere, moment în care o fată și un băiat ar fi profitat de situație și ar fi luat-o fără ca ea să observe imediat. Alina Marymar a explicat că a cerut ajutorul poliției și a subliniat că întreg mall-ul este supravegheat video, motiv pentru care hoții ar putea fi identificați rapid.

Bruneta a transmis un mesaj ferm celor pe care îi consideră responsabili, îndemnându-i să îi returneze bunurile înainte ca autoritățile să intervină.

„Vreau să fac o postare pentru cine mi-a furat punga: să știți că dacă ați luat punga de aici nu e ca și cum nu v-a văzut nimeni. Aveam produse de peste 2000 de lei. Am chemat și poliția, ca să știți. Dacă nu vreți să ajungeți la poliție, băiatul și cu fata care mi-ați luat punga, mai bine mă căutați și îmi aduceți punga înapoi. Am sunat la poliție și camerele sunt în tot mall-ul. Mai bine mă căutați voi pe mine decât să vă caute poliția pe voi. Ca să vedeți ce timpuri trăim. Am lăsat o secundă aici punga, m-am întors să mă uit la un ruj și mi-au furat punga”, a transmis Alina Marymar pe Instagram.

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