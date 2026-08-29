Liviu Vârciu, dezvăluire despre piesa care a făcut furori. „Ochii tăi” a fost creată în doar două ore

Liviu Vârciu a scos la iveală povestea neașteptată din spatele piesei „Ochii tăi”! Melodia cu care a făcut furori trupa L.A și care a rămas în memoria unei generații nu ar fi trebuit, de fapt, să existe în forma în care o știm. Totul a pornit de la o simplă problemă cu o casetă, iar ceea ce a urmat pare desprins dintr-un film!

În anii de glorie ai trupei L.A., Liviu Vârciu și colegii săi aveau un ritm nebun. Concertele se țineau lanț, publicul era în delir, iar fiecare apariție putea transforma o piesă într-un hit. Puțini știau însă că una dintre melodiile care aveau să devină emblematice pentru formație a apărut aproape pe ultima sută de metri.

Liviu Vârciu a dezvăluit cum a apărut piesa „Ochii tăi”

Liviu Vârciu a povestit că albumul pregătit pentru lansare avea inițial nouă melodii. Problema a apărut când producătorii au observat că mai rămânea spațiu pe casetă. Așa s-a ajuns la ideea unei piese suplimentare. Nu au avut luni întregi la dispoziție, nici un plan elaborat și nici timp de pierdut. Au intrat în priză, iar în aproximativ două ore melodia era gata.

„Piesa nu trebuia sî fie pe albuim. Noi am făcut piesa pentru că trebuia să fie pe casetă. Pe casetă noi am avut albumul și erau nouă piese în total. Erau 5 pe o parte și 4 pe o parte și, dacă o întorceai, rămânea o bandă liberă. Cei de la casa de producție ne-au mai cerut o piesă. Și am făcut piesa în două ore. Cumva, cu ghilimelele de rigoare, a fost o , pentru că a fost o inspirație foarte mare”, a declarat Liviu Vârciu.

Ironia este că tocmai melodia făcută pentru a umple spațiul rămas pe casetă avea să capete o viață proprie și să devină unul dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei.

Succesul formației nu s-a văzut doar în vânzări sau în popularitatea pieselor. Liviu Vârciu își amintește și acum atmosfera de la concertele din perioada respectivă. Programul era extrem de aglomerat, iar membrii trupei ajunseseră să susțină un număr impresionant de spectacole într-o singură săptămână. Într-o sâmbătă puteau avea nu mai puțin de 12 concerte, iar unele apariții începeau încă de la primele ore ale dimineții.

„Mi-au tras microfonul, mi-au rupt pantalonii”

Din păcate, faima vine la pachet și cu situații dificile. Liviu Vârciu a rememorat câteva dintre cele mai haotice momente de pe vremea în care L.A. era una dintre cele mai iubite trupe din România. Fanii deveneau atât de entuziasmați încât, uneori, interacțiunea cu artiștii scăpa de sub control.

„Noi, în 2001, aveam 4 concerte lunea. Sâmbăta aveam 12. Cântam și la 6-7 dimineața. Ne așteptau oamenii în cluburi. La un moment dat, Adi a plecat de pe scenă, a plecat la toaletă și nu mai era. Și s-au întâmplat multe alte lucruri: mi-au tras microfonul, mi-au rupt pantalonii. Au fost multe chestii amuzante, a adăugat vedeta.

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