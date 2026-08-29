Cine sunt cei doi români morți în incendiul din Elveția. Vasile avea 44 de ani, Cosmin 35

S-a aflat cine sunt cei doi români morți în incendiul devastator din Elveția! Tragedia din Thusis a curmat patru vieți, iar recent au apărut noi detalii despre victimele din România.

Incendiul izbucnit în noaptea de 20 spre 21 august a transformat o clădire din localitatea elvețiană Thusis într-un infern. Flăcările au cuprins imobilul în care se aflau mai multe persoane, iar intervenția pompierilor a fost una contra cronometru. Printre cei care nu au mai putut fi salvați s-au aflat doi români, ambii originari din județul Satu Mare.

Cine sunt cei doi români morți în incendiul din Elveția

Una dintre victime este Vasile, în vârstă de 44 de ani, din Valea Seacă. Bărbatul era tatăl unei fetițe. Cealaltă victimă este Cosmin, de 35 de ani, din Bătarci. Cei doi locuiau în clădirea care avea să fie cuprinsă de flăcări. În același imobil se aflau un restaurant, la parter, și apartamente la etajele superioare.

Alături de cei doi români și-au pierdut viața un cetățean bulgar și Ana, o femeie în vârstă de 32 de ani, originară din Portugalia.

Focul ar fi izbucnit în zona etajului al doilea și s-ar fi extins rapid în clădire. Salvatorii au intervenit în număr impresionant, însă pentru patru persoane tragedia s-a încheiat fatal. 14 oameni au reușit să iasă din imobil și au fost preluați de echipele medicale.

Între timp, anchetatorii au început să caute răspunsuri. Clădirea a fost grav afectată de incendiu, iar cauza exactă a izbucnirii focului nu era cunoscută la momentul relatării.

O persoană a fost reținută după incendiul mortal

Ancheta a căpătat rapid o turnură importantă. Procurorii elvețieni au anunțat reținerea unei persoane, care este cercetată pentru omor din culpă și vătămare corporală din culpă. Tragedia a provocat un adevărat șoc în Thusis. Comunitatea locală a fost atât de afectată de cele întâmplate, încât autoritățile au decis anularea unui eveniment important. Primarul localității a vorbit despre amploarea dezastrului și despre durerea provocată de pierderea celor patru oameni.

„Pentru Thusis a fost o mare catastrofă! Când amploarea dezastrului a fost vizibilă a decis să anulăm marele festival al satului. Gândurile noastre sunt alături de cei decedaţi şi cei afectaţi”, a declarat primarul din Thusis, Remi Crameri.

În urma tragediei, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că va acorda sprijin familiilor celor doi români. Pentru apropiații lui Vasile și Cosmin, însă, niciun ajutor nu poate șterge durerea unei pierderi atât de brutale. Doi români și-au găsit sfârșitul departe de casă, într-o noapte care s-a transformat într-un coșmar.

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Doi români, victime ale incendiului din Elveția. MAE a confirmat decesele