Două femei care au furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon au fost condamnate la 16 ani de închisoare. Și-au cumpărat Lamborghini și Porsche din banii furați

Două femei care au furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon au fost condamnate la 16 ani de închisoare. Și-au cumpărat Lamborghini și Porsche din banii furați
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Două femei din Statele Unite au fost condamnate la peste 16 ani de închisoare după ce au pus la cale o schemă prin care au furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon. Brittany Hudson și Kayricka Wortham au folosit furnizori falși și peste 1.000 de facturi fictive pentru a obține banii, pe care i-au cheltuit inclusiv pe o casă de aproape un milion de dolari și mai multe mașini de lux.

Brittany Hudson, în vârstă de 40 de ani, din Atlanta, Georgia, a fost condamnată la 16 ani și trei luni de închisoare federală pentru implicarea sa în schema prin care au fost furați aproximativ 9,4 milioane de dolari de la Amazon.

După ispășirea pedepsei, femeia va petrece alți trei ani sub supraveghere și trebuie să plătească Amazon despăgubiri de aproape 9,5 milioane de dolari, potrivit CBS News.

Cum au reușit cele două femei să fure aproape 10 milioane de dolari de la Amazon

Schema a fost pusă la cale de Hudson împreună cu partenera sa, Kayricka Wortham, care lucra ca manager de operațiuni într-un depozit Amazon din Smyrna, Georgia.

Hudson deținea, la rândul său, o companie care avea un contract cu Amazon pentru livrarea coletelor. Pozițiile celor două le-au permis să exploateze sistemele interne ale gigantului american.

Între ianuarie și iunie 2022, cele două femei au convins angajați care nu știau de existența fraudei să introducă în sistemul Amazon furnizori falși.

Ulterior, au fost trimise peste 1.000 de facturi fictive prin care se pretindea că acești furnizori livraseră diferite bunuri și servicii către Amazon. În calitate de manager, Wortham avea autoritatea de a aproba furnizorii și plățile facturilor.

În numai aproximativ șase luni, Amazon a transferat astfel aproximativ 9,4 milioane de dolari în conturi controlate de cele două femei și de alți complici.

Și-au cumpărat Lamborghini, Porsche și o casă de aproape un milion de dolari

O parte dintre banii obținuți prin fraudă au fost folosiți pentru achiziții costisitoare. Hudson și Wortham și-au cumpărat o casă în Smyrna în valoare de aproape un milion de dolari, dar și mai multe vehicule de lux.

Printre acestea se numărau un Lamborghini Urus din 2019, un Porsche Panamera din 2018, un Tesla Model X din 2022 și un Dodge Durango din 2021. Cele două au cumpărat și o motocicletă Kawasaki ZX636.

Casa, vehiculele și milioane de dolari proveniți din fraudă au fost ulterior confiscate de autorități.

Au falsificat semnătura unui judecător după ce au fost prinse

Problemele celor două femei nu s-au oprit după ce autoritățile federale le-au pus sub acuzare în septembrie 2022.

În timp ce se aflau în libertate pe cauțiune, Hudson și Wortham au încercat să convingă potențiali parteneri de afaceri că acuzațiile penale împotriva lor fuseseră retrase.Pentru a-și susține povestea, au prezentat documente judiciare false care pretindeau că dosarul fusese închis, precum și extrase bancare falsificate. Documentele conțineau inclusiv semnătura falsificată a unui judecător federal.

Hudson a fost găsită vinovată în martie 2026 pentru 30 de infracțiuni, printre care fraudă electronică, spălare de bani, conspirație și falsificarea semnăturii unui judecător federal, potrivit Fox Business.

Pe lângă pedeapsa de 16 ani și trei luni de închisoare și despăgubirile de aproape 9,5 milioane de dolari, instanța a dispus confiscarea locuinței sale din Smyrna și a banilor proveniți din fraudă aflați în conturile sale.

Partenera sa, Kayricka Wortham, fusese condamnată încă din 2023 la 16 ani de închisoare pentru rolul său în fraudarea Amazon. Ulterior, aceasta a mai primit un an de închisoare pentru falsificarea semnăturii judecătorului federal.

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