O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”

O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”
O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Turiștii care au trecut pragul unor restaurante din cele mai căutate zone turistice din România s-au trezit în fața unor tarife greu de digerat. Unele preparate au ajuns să coste atât de mult, încât nota de plată i-a făcut pe unii să compare experiența cu mesele luate în Italia, Spania sau Austria.

Totul a pornit de la câteva fotografii cu meniuri din restaurante din Brașov și Bran, publicate pe Reddit. Prețurile afișate au atras imediat atenția, iar comentariile au început să curgă. Pentru unii internauți, tarifele practicate în restaurantele din zonele turistice sunt greu de justificat.

„Taxă de fraier. Stai să vezi ce chirii sunt în Brașov raportat la salariu”, a scris un utilizator.

Turiștii, revoltați după ce au văzut nota de plată

Nici o porție de piept de pui nu a trecut neobservată. Un participant a făcut rapid calculul după gramajul trecut în meniu și a ajuns la o concluzie ironică.

„Nu mai spunem „pită cu slănină”, spunem „carpaccio cu slănină”… Piept de pui pe grătar: 200 g = 50 de lei… Păi un kilogram de pui ajunge la 250 de lei. Ce adaosuri…”, a comentat utilizatorul.

„51 de lei niște pulpe de pui dezosate? Să le stea în gât la prețul ăsta. Oricum pot să fac pariu că nu îți dau 200 de grame. Că doar nu se duce clientul cu cântarul și le cântărește”, a scris un alt participant.

O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”

O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”

Când discuția a ajuns la ciorbă, spiritele s-au încins și mai tare. Unii turiști s-au plâns că prețul preparatului nu reprezintă nici măcar costul total al unei porții. Pâinea, smântâna și ardeiul iute pot ajunge să fie trecute separat pe nota de plată, iar acest lucru i-a enervat pe unii clienți.

„Eu mor când văd la restaurante ciorbe de 30-35 de lei, iar apoi îți mai cer încă 15 lei pe o felie de pâine, o lingură de smântână și un ardei iute, ceea ce pentru patron reprezintă un cost de maximum doi lei”, a comentat acesta.

Un alt utilizator a explicat de ce preferă să aleagă alte preparate atunci când merge la restaurant.

„O ciorbă ajunge la 40 de lei cu pâine și ardei iute. Lângă restaurant găsesc un meniu complet cu burger, cartofi și suc la același preț. Aș fi preferat oricând o ciorbă, dar nu poți să-mi spui că un castron de ciorbă valorează cât o farfurie plină cu burger și cartofi”, a spus acesta.

Prețuri mai mari ca în Italia și Spania

Prețurile din restaurantele turistice românești au fost comparate rapid cu cele din alte destinații europene. Unii români susțin că au găsit mese mai accesibile în Italia, Spania sau Austria decât în anumite restaurante din Brașov și Bran.

„În Dolomiți erau prețuri mult mai decente la un restaurant aflat la 2.235 de metri altitudine, unde se urca doar cu telescaunul”. „Am făcut Sellaronda de vreo trei ori în ultimii patru ani. Prețurile sunt mai ok decât în România în majoritatea locațiilor”, au scris internauții.

Nici Spania nu a lipsit din comparații. Un român a povestit că o masă luată chiar în centrul Madridului l-a costat mai puțin decât s-ar fi așteptat să plătească într-o zonă turistică din România.

„Acum două luni am mâncat în centrul Madridului cu mai puțini bani decât aș fi plătit la noi într-o zonă turistică”, a afirmat acesta.

Totuși, au existat și voci care au atras atenția că asemenea comparații trebuie făcute cu grijă.

„Nu vă mai plângeți că este mai ieftin în Vest decât în România. Depinde unde mănânci și ce alegi”, a atras atenția un alt participant.

În mijlocul valului de nemulțumiri, unii internauți au venit cu o explicație simplă: restaurantele pot păstra prețurile atât timp cât turiștii continuă să le accepte.

„Nu vă obligă nimeni să cumpărați. Prețurile astea există pentru că cineva le plătește”, a scris un participant.

Pe de altă parte, unii turiști au spus că realitatea din zonele turistice este ceva mai complicată. Când oamenii sunt în vacanță, au puține alternative sau pur și simplu le este foame, nu întotdeauna verifică fiecare preț înainte să comande. Iar surpriza poate veni abia când ospătarul aduce nota.

„Mulți intră pentru că sunt în zonă, le este foame sau nu au alternative. Abia după ce văd nota de plată își dau seama cât au cheltuit”, a scris un utilizator.

VEZI ȘI: Câți lei a plătit un turist pentru 5 mici și o porție de cartofi prăjiți, într-un restaurant de pe faleza din Saturn: „Cât credeți că a costat?”

Câți lei a plătit acest bucureștean pentru 3 mici cu cartofi prăjiți, în restaurantul lui Luis Stan

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Explozie puternică într-un bloc din Galați, urmată de incendiu. Trei oameni au fost răniți
Explozie puternică într-un bloc din Galați, urmată de incendiu. Trei oameni au fost răniți
Romanița Iovan, mărturisiri despre viața de după pierderea lui Adrian Iovan: „Am făcut bine ce am făcut”
Romanița Iovan, mărturisiri despre viața de după pierderea lui Adrian Iovan: „Am făcut bine ce am făcut”
Două femei care au furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon au fost condamnate la 16 ani de închisoare. Și-au cumpărat Lamborghini și Porsche din banii furați
Două femei care au furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon au fost condamnate la 16 ani de închisoare. Și-au cumpărat Lamborghini și Porsche din banii furați
Cine sunt cei doi români morți în incendiul din Elveția. Vasile avea 44 de ani, Cosmin 35
Cine sunt cei doi români morți în incendiul din Elveția. Vasile avea 44 de ani, Cosmin 35
Liviu Vârciu, dezvăluire despre piesa care a făcut furori. „Ochii tăi” a fost creată în doar două ore
Liviu Vârciu, dezvăluire despre piesa care a făcut furori. „Ochii tăi” a fost creată în doar două ore
Cele mai bune 3 orașe din Europa la capitolul viață de noapte. Ce oferă?
Mediafax
Cele mai bune 3 orașe din Europa la capitolul viață de noapte. Ce oferă?
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic
Gandul.ro
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui Ceaușescu
Adevarul
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui Ceaușescu
Singura situație în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Occidentului: „Răspunsul ar veni imediat”
Digi24
Singura situație în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Occidentului: „Răspunsul ar veni imediat”
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
Click.ro
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic
Gandul.ro
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.