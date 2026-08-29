O ciorbă de 40 de lei și pâinea separat. Prețurile din România care i-au făcut pe turiști să spună: „Mai bine mănânc în Italia”

Turiștii care au trecut pragul unor restaurante din cele mai căutate zone turistice din România s-au trezit în fața unor tarife greu de digerat. Unele preparate au ajuns să coste atât de mult, încât nota de plată i-a făcut pe unii să compare experiența cu mesele luate în Italia, Spania sau Austria.

Totul a pornit de la câteva fotografii cu meniuri din restaurante din Brașov și Bran, publicate pe Reddit. Prețurile afișate au atras imediat atenția, iar comentariile au început să curgă. Pentru unii internauți, tarifele practicate în restaurantele din zonele turistice sunt greu de justificat.

„Taxă de fraier. Stai să vezi ce chirii sunt în Brașov raportat la salariu”, a scris un utilizator.

Turiștii, revoltați după ce au văzut nota de plată

Nici o porție de piept de pui nu a trecut neobservată. Un participant a făcut rapid calculul după gramajul trecut în meniu și a ajuns la o concluzie ironică.

„Nu mai spunem „pită cu slănină”, spunem „carpaccio cu slănină”… Piept de pui pe grătar: 200 g = 50 de lei… Păi un kilogram de pui ajunge la 250 de lei. Ce adaosuri…”, a comentat utilizatorul. „51 de lei niște pulpe de pui dezosate? Să le stea în gât la prețul ăsta. Oricum pot să fac pariu că nu îți dau 200 de grame. Că doar nu se duce clientul cu cântarul și le cântărește”, a scris un alt participant.

Când discuția a ajuns la ciorbă, spiritele s-au încins și mai tare. Unii turiști s-au plâns că prețul preparatului nu reprezintă nici măcar costul total al unei porții. Pâinea, smântâna și ardeiul iute pot ajunge să fie trecute separat pe nota de plată, iar acest lucru i-a enervat pe unii clienți.

„Eu mor când văd la restaurante ciorbe de 30-35 de lei, iar apoi îți mai cer încă 15 lei pe o felie de pâine, o lingură de smântână și un ardei iute, ceea ce pentru patron reprezintă un cost de maximum doi lei”, a comentat acesta.

Un alt utilizator a explicat de ce preferă să aleagă alte preparate atunci când merge la restaurant.

„O ciorbă ajunge la 40 de lei cu pâine și ardei iute. Lângă restaurant găsesc un meniu complet cu burger, cartofi și suc la același preț. Aș fi preferat oricând o ciorbă, dar nu poți să-mi spui că un castron de ciorbă valorează cât o farfurie plină cu burger și cartofi”, a spus acesta.

Prețuri mai mari ca în Italia și Spania

Prețurile din restaurantele turistice românești au fost comparate rapid cu cele din alte destinații europene. Unii români susțin că au găsit mese mai accesibile în Italia, Spania sau Austria decât în anumite restaurante din Brașov și Bran.

„În Dolomiți erau prețuri mult mai decente la un restaurant aflat la 2.235 de metri altitudine, unde se urca doar cu telescaunul”. „Am făcut Sellaronda de vreo trei ori în ultimii patru ani. Prețurile sunt mai ok decât în România în majoritatea locațiilor”, au scris internauții.

Nici Spania nu a lipsit din comparații. Un român a povestit că o masă luată chiar în centrul Madridului l-a costat mai puțin decât s-ar fi așteptat să plătească într-o zonă turistică din România.

„Acum două luni am mâncat în centrul Madridului cu mai puțini bani decât aș fi plătit la noi într-o zonă turistică”, a afirmat acesta.

Totuși, au existat și voci care au atras atenția că asemenea comparații trebuie făcute cu grijă.

„Nu vă mai plângeți că este mai ieftin în Vest decât în România. Depinde unde mănânci și ce alegi”, a atras atenția un alt participant.

În mijlocul valului de nemulțumiri, unii internauți au venit cu o explicație simplă: restaurantele pot păstra prețurile atât timp cât turiștii continuă să le accepte.

„Nu vă obligă nimeni să cumpărați. Prețurile astea există pentru că cineva le plătește”, a scris un participant.

Pe de altă parte, unii turiști au spus că realitatea din zonele turistice este ceva mai complicată. Când oamenii sunt în vacanță, au puține alternative sau pur și simplu le este foame, nu întotdeauna verifică fiecare preț înainte să comande. Iar surpriza poate veni abia când ospătarul aduce nota.

„Mulți intră pentru că sunt în zonă, le este foame sau nu au alternative. Abia după ce văd nota de plată își dau seama cât au cheltuit”, a scris un utilizator.

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