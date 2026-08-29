Gina Pistol a spus cine cedează primul în certurile cu Smiley: „El face compromisurile”

Gina Pistol a spus cine cedează primul în certurile cu Smiley: „El face compromisurile”
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Gina Pistol a vorbit deschis despre relația cu Smiley în podcastul „Salvat de clopoțel”, unde a oferit detalii rare despre dinamica dintre ei.

Prezentatoarea de la MasterChef România a spus că legătura lor s‑a construit natural, iar comunicarea non‑verbală a fost primul element care i-a apropiat.

„Comunicarea non-verbală. Știm când ceva nu e ok. E o chestie care a fost dintotdeauna, n-am lucrat la ea. Nu știu cum s-o explic”, a declarat Gina, subliniind că această conexiune a existat încă de la începutul relației.

Gina Pistol a spus cine cedează primul în certurile cu Smiley

Invitată în podcast, Gina Pistol a explicat și modul în care se desfășoară discuțiile tensionate dintre ea și Smiley. Spune că temperamentul lor diferă, însă tocmai acest contrast îi ajută să se echilibreze.

„Se păstrează aceeași comunicare. Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, «apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi». Eu măcar fac ca toate cele și după gata”, a povestit prezentatoarea.

„El face compromisurile”

În discuție, Gina Pistol a vorbit și despre felul în care se percepe ca soție. Spune că își acordă nota 9, recunoscând că există momente în care nu este la fel de prezentă în relație.

„Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist.”

Prezentatoarea a adăugat că Smiley este cel care face mai des compromisuri și că echilibrul lui compensează impulsivitatea ei.

„Andrei e mult mai echilibrat decât mine. E mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile.”

 

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